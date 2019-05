Ferma vedetelor. Concurenții jubilează. Telenovela dintre Brigitte și Pastramă a luat final. Rezultat devastator în urma duelului. „Să se ducă învârtindu-se”

Ultima ediție a emisiunii Ferma vedetelor a fost una dintre cele mai tensionate de până acum. Controversatul cuplu format din Brigitte, fosta soție a lui Ilie Năstase, și Florin Pastramă a fost spus unei cumpene de care va depinde viitorul relației lor tumultoase.





Joi seară, la Ferma vedetelor a avut loc unul dintre cele mai aprige dueluri din istoria emisiuni. Brigitte Sfăt, una dintre concurentele care a reușit să atragă antipatia colegilor săi, și Otniela Sandu s-au luptat în ring pentru un loc în marea finală, dar și pentru inima lui Florin Pastramă,

Cu toate că Florin Pastramă și-a declarat iubirea pentru Brigitte, ceilalți concrenți sunt conștienți că Pastramă înscă mai are o slăbiciune pentru Otniela, căreia i-a mărturisit pentru prima dată dragostea, chiar de ziua ei de naștere.

Realația dintre cei doi nu a durat, iar Pastramă s-a îndrăgositi de Brigitte, pe care a și cerută de nevastă. Cu toate acestea, Florin Pastramă încă are o slăbiciune pentru Otniela, pe care a încercat să o sărute de o mulțime de ori. De aici și pănă la gelozia nebună a lui Brigitte nu a mai fost decât un pas.

Tensiunile dintre cei doi au atins apogeul când Pastramă a declarat despre Brigitte că este nebună.

„Bai cretinule, ma intereseaza ca eu daca ies afara, cum o sa fiu cu tine cand mama mea vede ce ai vorbit de mine la reality-ul asta? Copiii mei si prietenii mei vad ce spui tu despre mine ca sunt o nebuna. Ba baiatule, intelege ca oamenii vad ce vorbesti de mine. Toata lumea se uita la reality-ul asta si Ilie si toata lumea, ce or sa spuna? Bai boule, eu m-am certat cu ei pentru tine. Mi i-am pus pe toti in cap! Eu putea sa stau bine mersi cu ei si acuma si nu mai eram cu tine. Cred ca esti un prost si nu intelegi realitatea. Tu nu esti un barbat care protejeaza. Tu de fata cu ei vorbesti despre mine foarte rau doar ca sa te protejezi pe tine.”, a spus Brigitte Năstase.

Spre bucuria concurenților, în urma duelului, Brigitte a părăsit competiția.

„Eu sunt bucuroasă că am reuşit să nu renunţ la principiile mele şi să nu fiu făţarnică în acest show. Aş vrea să spun că este o despărţire grea, dar pentru mine este o uşurare sufletească. Dacă Florin va vrea să lupte pentru mine, o va face afară”, a declarat Brigitte Năstase. „Unicul lucru pe care l-am simţit a fost că s-au bucurat că pierd proba, acum nu am mai vrut să mă uit în ochii lor, dar ştiu că sunt fericiţi că plec. Jocul ăsta dezumanizează oamenii, merge pe principiul „dezbină şi cucereşte”. În Fermă nu am făcut decât să-mi întăresc credinţa în Dumnezeu şi să mă ataşez de unica persoană care a ajuns la sufletul meu şi care a suferit alături de mine, Florin. Părăsesc competiţia fericită că merg unde mi-e bine, unde sunt oameni care mă iubesc şi care mă apreciază”, a mai spus ea.

„Despărţirea de Brigitte nu a însemnat nimic pentru noi, serios. A plecat aşa… să se ducă învârtindu-se. A plecat urât. La cât a muncit ea aici şi la cât a încercat ea să facă, a plecat foarte urât. Şi de vină e doar caracterul ei”, a afirmat Cătălin Moroșanu după plecarea lui Brigitte Sfăt.

