Breaking News. Vladimir Putin, ținta unui atac cu drone la Kremlin. Cum se simte președintele Rusiei

Oficialii de la Moscova susțin că Kremlinul a fost lovit într-un atac cu drone care l-ar fi vizat pe Vladimir Putin. Conform primelor informații, lovitura nu și-a atins ținta, iar șeful statului rus și-a continuat activitatea obișnuită. Potrivit Reuters, care citează agenţia rusă de presă RIA Novosti, preşedintele rus Vladimir Putin nu se afla la Kremlin la momentul atacului. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt Președinției Ruse a confirmat că Vladimir Putin nu se afla în sediu la momentul atacului spunând că acesta era în Novo-Ogaryovo – în afara Moscovei.

Cu toate acestea, Kremlinul consideră că a fost vorba de un atentat la viața președintelui rus.

„Ucraina a încercat să lovească Kremlinul noaptea trecută. Armata și agențiile ruse de informații au dezactivat două drone, care au atacat Kremlinul. Nimeni nu a fost rănit. Rusia își rezervă dreptul de a răspunde tentativei. Considerăm tentativa de atac a Kievului drept un act terorist planificat și un atentat la viața președintelui Federației Ruse”, susține serviciul de presă al Kremlinului.

Putin’s* press-service:

“Lasts night, the Kyiv regime attempted to strike the Kremlin presidential residence with UAVs.

Two unmanned aerial vehicles were aimed at the Kremlin.

As a result of timely actions taken by the military and special services using EW systems, the… pic.twitter.com/yZ0XzgxUNo

