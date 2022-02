Breaking News! Se schimbă harta Europei. Tancurile lui Vladimir Putin pun la pământ Kievul

Tancurile rusești au pătruns, în cele din urmă în capitala Ucrainei, Kiev. Rezistența luptătorilor ucraineni a fost înfrântă în anumite puncte, după ce luptele se purtau la aproximativ 30 de kilometri distanță de oraș.

După mai bine de 24 de ore de la declanșarea invaziei, blindatele rusești au pătruns în oraș. Luptele se duc pe străzi, conform unor imagini postate de localnici pe rețelele de socializare. Împușcăturile se aud în mai multe zone ale orașului.

În urmă cu aproximativ 30 de minute, adjunctul ministrului Apărării din Ucraina, Ganna Malyar, a anunțat că luptătorii ucraineni au neutralizat o coloană rusească ce încerca să pătrundă în Kiev. Militarii ruși purtau uniforme ucrainene, pentru a înșela vigilența apărătorilor. Aceștia se deplasează cu mare viteză dinspre localitatea Obolon spre centrul Kievului și erau urmați de o coloană de camioane militare.

❗The Russian DRG, which tried to break into Kyiv under the guise of the Ukrainian military, was neutralized. This was announced by Deputy Minister of Defense Ganna Malyar.

