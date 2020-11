Vestea morții actorului Vladimir Găitan a fost dată de actorul Vlad Rădescu, într-o postare pe Facebook. „Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri… Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Rădescu în postarea de pe Facebook.

„Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură.

Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea. Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, povestea Vladimir Găitan anul trecut.

„Mi-am dorit foarte mult copii. Când am hotărât să facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soţia a avut probleme grave de sănătate. Şi-am pierdut şapte copii – şapte sarcini, în diverse etape, chiar şi copil născut.Am fost anchetat de Securitate cum nu doresc duşmanilor. Am trăit un coşmar. Iar când a apărut fiul meu, Alexandru, preţul a fost extraordinar: soţia mea nu s-a mişcat din pat. Mi-am dorit atât de mult copii încât n-am conceput să fiu un tată sever”, a declarat actorul.

Încă de la debut s-a remarcat prin rafinata fragilitate, ascunsă sub un strat de bărbăție pe care astăzi nu prea îl mai găsești. Vladimir Găitan punea în fiecare rol o lacrimă, o mângâiere aparte, o căldură, un adevăr și o candoare specială. I-ar fi plăcut să-și facă meseria într-o țară în care ideea de bătrânețe să fie respectată. Cu toate acestea, se simțea norocos și îi era recunoscător lui Dumnezeu pentru că i-a îngăduit o carieră atât de lungă și frumoasă.

Vladimir Găitan a absolvit în 1970 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică – secţia Actorie, clasa profesorilor George Carabin şi Elena Negreanu. A debutat în cinematografie în 1969, graţie filmului „Reconstituirea“ (regia Lucian Pintilie), în care a jucat alături de George Mihăiţă, colegul său de astăzi de la Teatrul de Comedie.

Şi-a construit cariera teatrală la Teatrul de Comedie şi la Nottara, unde a interpretat numeroase personaje în piese de succes. Pe scena Teatrului de Comedie a jucat în „Mutter Courage“, „Trei surori“, „Turnul de fildeş“, „Anna Karenina“, „…Escu“ sau „Poker“, în regia lui Alexandru Tocilescu, unde interpretează rolul Horia. La Nottara a putut fi urmărit în „Întâlnire la Sunles“, „Îngeri în America“ sau „Război şi pace“. Pe lângă activitatea teatrală, celebrul actor are şi o impresionantă carieră cinematografică, făcând parte din distribuţia unora dintre cele mai apreciate filme româneşti.

După debutul din „Reconstituirea“ urmează „Căldura“ (1969), „Aşteptarea“ (1970) , „Pentru patrie“ (1977), „Ultima noapte de dragoste“, regia Sergiu Nicolaescu (1979), „Năpasta“, regia Alexa Visarion (1982), „Femeia visurilor“, regia Dan Piţa (2005) şi altele. Vladimir Găitan a jucat şi în producţia de televiziune „Războiul de independenţă“, regia Doru Năstase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis.