Orban s-a arătat deranjat de faptul că participă în număr mare la evenimente private, cum ar fi nunțile și botezuri și că, în aceste condiții, vor fi noi restricții..

„Le recomand oamenilor să nu se mai ducă la nunți. Am văzut evenimente, nunți de 300 sau 350 de oameni, unde nu se respecta nicio regulă. Este esențial să respectăm regulile, masca, distanțarea. Din păcate, încă mai sunt oameni care nu respectă regulile. Voi propune sistarea evenimentelor private. E clar că reprezintă una dintre sursele de îmbolnăvire. Sau revenirea la maximum 20 de persoane. Azi legea este cu maximum 50 de persoane, dar sunt foarte mulți de organizatori de evenimente care nu respectă legea”, a spus Ludovic Orban, care a precizat că, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, vor fi impuse și alte restricții.

Referitor la faptul că a fost testat de două ori pentru COVID – 19, a spus că nu are de gând să-şi restrângă activităţile în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19. Deşi susţine că a respectat toate regulile, premierul recunoaşte că a fost de două ori în postura de contact al unei persoane infectate cu coronavirus.

„Mă gândesc să respect toate regulile de protejare a sănătăţii. Stiti foarte bine din activitatea mea că am avut un nivel de expunere foarte mare. Am avut contacte cu mii si mii de oameni. Dar iată că respectând regulile, chiar dacă am avut contact de două ori cu persoane infectate, nu am contactat boala. Dacă respecţi regulile, riscul este redus”, a declarat Orban.