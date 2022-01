Breaking News. Klaus Iohannis, reacție fulger în scandalul momentului. Ce se întâmplă cu premierul Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, prin Administrația Prezidențială, la acuzațiile de plagiat aduse premierului Nicolae Ciucă. Șeful statului a transmis o reacție în care a subliniat că nu va face nici un fel de aprecieri pe acest subiect până când situația nu va fi clarificată de instituțiile abilitate.

Cu acest prilej, Klaus Iohannis a apreciat drept corect demersul premierului de a solicita analiza tezei sale de doctorat.

„Președintele Klaus Iohannis își menține poziția reiterată în nenumărate declarații publice privind combaterea fenomenului plagiatului și importanța integrității academice. Președintele României consideră corectă și necesară decizia premierului Nicolae Ciucă de a solicita analizarea tezei sale de doctorat de către Comisia de Etică a UNAp, orice demers menit să clarifice suspiciunile formulate în spațiul public fiind binevenit. Până la o decizie finală a instituțiilor abilitate, președintele Klaus Iohannis nu va mai face alte precizări pe acest subiect”, a transmis Administrația Prezidențială, conform Știrile Pro TV.

Teza premierului intră la verificări

Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că a inițiat demersurile legale pentru a verifica lucrarea de doctorat a premierului Nicolae Ciucă.

Urmare a informațiilor apărute în Mass-media și a solicitării domnului Nicolae Ionel ciucă, adresată Universității Naționale de Apărare Carol I, vă informăm că la nivelul instituției noastre au fost inițiate demersurile legale, prin intermediul Comisiei de etică universitară, de verificare a respectării standardelor de calitate și de etică universitară cu privire la existența unor similitudini cu alte lucrări științifice, în cadrul tezei de doctorat cu titlul Dimensiunea angajării Armatei României în operațiuni întrunite multinaționale, susținută de autorul tezei în anul 2003”, se arată într-un comunicat al universității.

Acuzații de plagiat la adresa premierului

Premierul Nicolae Ciucă este acuzat, într-un articol apărut în spațiul public, că și-a plagiat lucrarea de doctorat. Conform publicației PressOne, aproape un sfert din lucrarea pe care a susținut-o în anul 2003 este preluată din alți autori. Premierul ar fi plagiat, conform materialului, în jur de 42 de pagini din totalul de 138 ale tezei cu care a devenit doctor în Ştiinţe Militare.

În anul 2003, Nicolae Ciucă, pe atunci locotenent, și-a luat doctoratul cu o lucrare intitulată „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”.

„Mai multe pagini din lucrarea sa au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali și fără să fi fost marcate cu ghilimele, așa cum cer normele academice și în acea perioadă (…) Conținutul din cel puțin 19 pagini a fost plagiat din alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare «Carol I» (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul premierului”, se arată în materialul PressOne.

Replica lui Nicolae Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a respins acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse și a cerut Comisiei de Etică a UNAp să-i verifice lucrarea. Într-un comunicat el a arătat că „acuzațiile publice nu se pot susține științific în niciun fel, fapt ce poate fi dovedit si de raportul oricărei metodologii de depistare a similitudinii, corect și profesionist utilizată”.

În reacția pe care a avut-o, premierul a afirmat că teza de doctorat se bazează în mare parte și pe experiența acumulată în misiunile reale și exercițiile la care a luat parte.

„Alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală acumulata in misiunile internaționale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalionul 26 Infanterie: misiunea ONU de menținere a păcii din Angola (1996-1997), misiunea NATO din cadrul rezervei strategice a SACEUR pentru Balcanii de Vest (2000-2001) și misiunea de tip coaliție din Afganistan (2002). Așadar, teza mea de doctorat înglobează, pe lângă cercetarea științifică și studiul teoretic, experiența acumulată în misiunile reale și exercițiile la care am participat, aceasta constituindu-se, în mod evident, contribuția originala proprie unei teze de doctorat corect elaborate”, a arătat Nicolae Ciucă în comunicat.