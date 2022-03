Breaking News! Joe Biden, anunț de ultim moment! L-a făcut praf pe Vladimir Putin: „A zdrobit democraţia”

Joe Biden a ajuns în Polonia vineri, după ce a participat la summit-ul NATO de la Bruxelles. Prima surpriză a venit atunci când s-a anunțat că oficialul american s-a întâlnit cu doi miniștrii ucraineni în Polonia. Această informație nu pare să nu fie deloc pe placul lui Vladimir Putin. Oficialii de la Kremlin aduc, din nou, în discuție utilizarea armelor nucleare în războiul din Ucraina, în timp de Biden este prezent la mai puțin de 100 de kilometri de front.

După ce a făcut baie de mulțime și a vizitat refugiații ucraineni din Polonia, Joe Biden a făcut declarații surprinzătoare în curtea Castelului Regal din Varşovia. Oficialul a folosit, în deschidere, cuvintele lui Papa Ioan Paul al II-lea, înainte ca acesta să plece la Vaticani.

Președintele american a vorbit despre curajul ucrainenilor și despre viitoarele ajutoare umanitare pe care le vor trimite către statul invadat. De asemenea, Joe Biden a transmis și un mesaj poporului rus, precizând că americanii nu sunt dușmanii lor, însă, dacă acceptă acțiunile lui Vladimir Putin, vor suporta sancțiunile impuse de occident.

„Sunt onorat să fiu aici. Să nu vă fie teamă. Acestea au fost primele cuvinte în prima adresare publică a unui preot polonez. Acestea au fost cuvintele care l-au definit pe Papa Ioan Paul al II-lea. Acesta a vorbit despre puterea credinței, despre puterea oamenilor în fața unui sistem dur de guvernare. A fost un mesaj care a ajutat la oprirea presiunii sovietice. Este un mesaj care va avea efect și asupra războiului din prezent.

Această bătălie nu va fi câștigată în zile, ci trebuie să ne așteptăm la o perioadă îndelungată.

Ne-am adunat aici, un loc sacru în istoria umanității în căutarea pentru libertate. Întotdeauna au fost asediate statele democratice, au fost sub focul inamic. Lumea este imperfectă, așa cum știm, asta datorită apetitul unora care încearcă să domine.

Mesajul meu pentru poporul ucrainean este: suntem alături de voi. Punct. Bătăliile de astăzi sunt ultimele dintr-o lungă serie. Tancurile sovietice au zdrobit democrația, însă rezistența a continuat, până când zidurile au căzut iar oamenii au dobândit. Bătălia pentru democrație nu s-a încheiat odată cu sfârșitul Războiului Rece.

Joe Biden, laude la adresa modului în care ucrainenii au făcut față forțelor ruse

Astăzi, Rusia a strangulat democrația și a decis să facă asta nu doar acasă, ci și în alte locuri. Putin vrea să spună că nu a invadat Ucraina, însă este o minciună și este, de asemenea, obscen. Președintele Zelenski are îndrăzneala să spună exact contrariu. Dreptatea face puterea. Haideți să facem dreptate din nou.

Putin spune că NATO încearcă să dezintegreze Rusia. Nu este adevărat. SUA a încercat să facă Rusia să nu se implice în niciun război. Am încercat să clădim încredere în toate părțile, însă Putin a demonstrat că nu este dispus la negocieri de niciun fel.

Știu că nu ne-ați crezu când am spus că Putin va intra cu tancurile în Ucraina, iar Putin susținea că nu va invada statul vecin. A fost decizia Rusiei și nu este altceva decât o provocare pentru legislația internațională și ne reamintește de vremurile în care războiul a răvășit Europa, înainte ca legile internaționale să fie aplicate.

Costurile mari sunt singurul lucru pe care îl va obține Rusia în urma acestui război. Vătămăm economia Rusiei interzicând importurile. Am sancționat oligarhii, care au avut câștiguri enorme din corupția sistemului rusesc. Peste 400 de companii multinaționale au părăsit Rusia. Ca efect imediat, rubla s-a depreciat mult. Era a 11-a economie mare din lume înaintea acestei invazii, însă, în curând, nu va mai fi nici a 20-a. Aceste sancțiuni vor afecta capacitatea ei de a alimenta armata.

Alături de sancțiunile economice, lumea occidentală a ajutat Ucraina și cu echipament militar. SUA a acordat ajutor înainte ca Rusia să traverseze granițele. Datorită poporului ucrainean, echipamentul trimis a fost folosit cu un efect devastator pentru apărarea propriului teritoriu.

Ieri am discutat pentru a întări flancul estic. Motivul este pentru a-i face pe ruși să înțeleagă că nu pot invada orice stat.

Vreau să îi mulțumesc celor care au hrănit lumea prezentă pe stadion. Poporul ucrainean poate conta pe statele europene că îi va ajuta. Vom trimite alimente și ajutoare umanitare în valoare de un milion. O mică alinare va ajunge în orașele ucrainene, însă nu și în Mariupol, unde soldații ruși blochează aceste transporturi.

Mesaj pentru poporul rus

Războiul a fost un eșec pentru Vladimir Putin. Pentru că și eu am pierdut un copil, știu că nu există alinare pentru cei care au pierdut pe cineva. Dacă ucrainenii nu luptau, nu ar fi apărut în istorie. Ei au luptat și au reușit să învingă armata rusă.

Nu numai acțiunile Rusiei în Ucraina ne fac să ne amintim că libertatea este în pericol. În Rusia sunt închise toate mijloacele de mass-media independente.

Am un mesaj pentru poporul rus: am lucrat timp de zeci de ani cu lideri ai Rusiei. Am vorbit totdeauna deschis și direct cu voi. Poporul rus nu este inamicul nostru. Dacă acceptați ca cineva să ucidă copii nevinovați, ca civilii să fie încercuiți pentru a nu fugi, milioane de familii au fost nevoite să plece de acasă. Dintre toate popoarele, voi, poporul rus, încă aveți imaginea a ceea ce s-a întâmplat în al Doilea Război Mondial. Aceasta nu mai sunt memorii ale trecutului, ci ceea ce face armata rusă acum în Ucraina.

Acum, Vladimir Putin va tăiat pe voi, poporul de rus, de restul lumii. Acesta nu este viitorul pe care voi îl meritați. Acest război nu este demn de poporul rus. Americanii sunt alături de voi.

Mesajul meu pentru Europa: trebuie să renunțe la dependența de combustibilii fosili rusești. Tocmai de aceea, la Bruxelles, am vorbit despre un plan pe termen lung și despre a trece mai repede la energia regenerabilă.

Trebuie să ne luptăm cu corupția care vine de la Kremlin, pentru a le oferi rușilor o șansă corectă. Nu este nevoie să vorbim doar demagogic despre democrație. Fiecare trebuie să facă treaba grea, de aceea am venit în Europa, cu un mesaj către toate națiunile care iubesc libertatea. Trebuie să rămânem uniți pentru anii și decadele care urmează. Nu va fi ușor, însă autocrația nu trebuie să mai amenințe sufletele oamenilor liberi. Acesta este testul timpurilor noastre, al acestei generații.

Să nu vă fie teamă. Un dictator care vrea să reclădească un imperiu nu va câștiga în fața oamenilor care își doresc libertatea. Vom avea un viitor luminos, democratic, plin de posibilități”, a declarat Joe Biden înainte de a încheia vizita din Polonia.