„Am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care condamnări penale. Am demarat efectiv această operațiune”, a declarat președintele Iohannis.

El a mai declarat că printre cei care vor avea decorațiile retrase se numără și fostul premier Adrian Năstase.

Reacția vine după ce Adrian Năstase, decorat cu Steaua României în 2002, dar condamnat la închisoare cu executare pentru fapte de corupție, a fost prezent, la invitația Administrației Prezidențiale, la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale.

Cu toate acestea, alți membri ai ordinului, printre care Stere Gulea sau Augustin Zegrean, nu au fost invitați.

Adrian Năstase a reacționat dur după ce Diaspora i-a cerut președintelui să îi retragă decorația primită în 2002.

„Astăzi, citind stirile, am văzut un Breaking news – „Reprezentantii Diasporei ii cer lui Iohannis să retragă ordinul Steaua României lui Adrian Năstase”. Prima dată, m-am gândit că toti reprezentantii Diasporei s-au intâlnit intr-un for mondial si i-au scris presedintelui României o scrisoare care incepe cu „Domnule Fanfaron” (un mod inadmisibil de adresare, fie vorba intre noi…) prin care ii cereau să fiu sanctionat cu retragerea decoratiei amintite pentru un comentariu făcut in urmă cu trei ani, si care i-ar fi jignit pe membrii diasporei.

M-am mai calmat când am văzut că este vorba doar de o scrisoare a organizatorului mitingului Diasporei din 10 august 2018, – Tommy Iuliu Joul Tomescu, un dentist din Londra care s-a stabilit in Marea Britanie in 2010, probabil ca si in baza eliminării vizelor din 2001 si a negocierilor purtate de mine cu Uniunea Europeană pentru Capitolul JAI. Tot in baza acelor negocieri, distinsul organizator va putea rămâne in Marea Britanie si după Brexit. Si, desigur, va putea veni vara pentru a organiza intâlniri publice.

Te-ar putea interesa și: