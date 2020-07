„Este vorba despre o prezentatoare celebră a postului din Pache Protopopescu. Mai mult, conform surselor, și soțul acesteia a fost depistat pozitiv, și unul dintre copii, care s-ar afla la ATI”, anunţă capital.ro.

Sursa citată subliniază că nu poate divulga despre cine este vorba, întrucât mai-marii PRO TV au trimis recent o notificare în care au transmis că publicarea unor informații care folosesc date cu caracter personal încalcă legislația GDPR.

„Sa va abtineti de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora”, se arată în notificarea adresată Editurii Evenimentul și Capital.

În aceeaşi notificarea, cei care se ocupă de comunicare în PRO TV au mai subliniat: „Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, viata privata, onoarea si reputatia, precum si dreptul la propria imagine.”

România s-a confruntat joi cu un număr record de cazuri noi de infectare cu coronavirus.

Referitor la numărul-record de cazuri noi de infectare cu coronavirus, preşedintele Klaus Iohannis a susţinut joi, de la ora 13:00, o declaraţie de presă.

Liderul de la Cotroceni a făcut o radiografie a măsurilor luate în România de la primele cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19.

Concluzia lui de final a fost că partidele politice trebuie să lase orgoliile şi că colaboreze pentru a găsi şi lua cele mai bune măsuri în actualul context pandemic

sursa: capital.ro