Breaking News. Video. Focuri de armă trase la granița Kosovo-Serbia. Punctele de frontieră au fost închise. Vucic: Situația este foarte complicată

Armata sârbă a fost pusă în alertă maximă. Au fost raportate împușcături în Novi Pazar, în sudul Serbiei, la granița cu Kosovo.

Poliția din Kosovo a anunțat, duminică seară, că a închis traficului punctele de trecere a frontierei Bernjak și Jarinje din cauza blocajelor rutiere instalate pe aceste drumuri. Aceste blocaje rutiere au fost create de sârbii locali. Alte puncte de trecere a frontierei funcționează normal, potrivit poliției, relatează The Jerusalem Post.

În Kosovska Mitrovica, sirenele răsună continuu. Cetăţenii sunt adunaţi pe străzile oraşului, unde vor să ridice baricade, nemulțumiți de restricțiile impuse, iar ambulanțe au trecut de mai multe ori prin oraș. Sirenele au răsunat în timpul întâlnirii reprezentanților politici ai sârbilor kosovari și directorului Oficiului pentru Kosovo și Metohija, Petar Petković, care a avut loc la Raška.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat: „Cer pace, mă rog pentru pace. Fac apel atât la sârbi cât și la albanezi – păstrați pacea. Atmosfera este adusă la punct de fierbere, sârbii nu vor mai tolera nicio cruzime, aproape că am îngenuncheat în fața lor și i-am rugat și în final am primit o promisiunea. Situația este foarte complicată”.

Vucic a mai spus că Serbia „n-a fost niciodată într-o situație mai complexă și mai dificilă ca până acum în ceea ce privește Kosovo.

Tensiuni la granița Kosovo-Serbia

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a transmis, pe Telegram că: „Îndemnăm Pristina, SUA și UE, care stau în spatele ei, să înceteze provocările și să respecte drepturile sârbilor din Kosovo”.

De asemenea, tot duminică, politicianul sârb Vladimir Djukanovic a scris pe Twitter că „Mi se pare că Serbia va fi forțată să înceapă denazificarea Balcanilor. Aș vrea să mă înșel”.

Pristina va începe de luni să înlocuiască plăcuțele de înmatriculare auto sârbești și cărțile de identitate ale persoanelor aflate pe teritoriul său cu plăcuțe și documente kosovare, mișcare văzută de Belgrad drept cauză de criză majoră. Măsura ar urma să fie validă timp de trei luni, potrivit Radio Europa Liberă.

Tense situation in north of Kosovo where a number of roads have been blocked, as well as two border crossings. According to the witnesses gunshots were heard, but there were no wounded. Kosovo govt also deployed additional police forces. @BalkanInsight pic.twitter.com/SMfwtGyrLA — Marija Ristić (@Marien__R) July 31, 2022

#Breaking: Just in – Spanish prime minister Pedro Sánchez has reportedly just left #Belgrade, #Serbia, with his plane after tensions were rising on the border region with #Kosovo. pic.twitter.com/SeYYd0QsMg — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 31, 2022