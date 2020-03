Într-o încercare de a calma spiritele, ambasadorul României în Italia i-a informat pe cetățenii români din diaspora că statul caută soluții pentru a-i ajuta pe cei afectați de epidemia globală de Coronavirus, dar și pe cei care sunt blocați acolo și vor să se întoarcă acasă, scrie Realitatea.

„In aceasta perioada conteaza foarte mult modul in care e administrata informatia. Avem cetateni carora incercam sa le gasim solutii. Nu sunt foarte multi. Numarul lor nu depaseste cifra de 20. Exista persoane care au ramas fara locuri de munca, se incearca rezolvarea situatiilor.

Doresc sa mentionez ca fiecare om e responsabil pentru alegerile pe care le face, atata timp cat o persoana consimte de buna voie sa lucreze la negru, apar si consecinte. Ce ar fi insemnat sa plece cel putin 100.000 de romani din Italia. Cei mai mult romani din Italia sunt responsabili si au ales sa ramana”, a spus George Bologan, ambasadorul României în Italia.

De asemenea, acesta a mai semnalat și faptul că de marți s-a început căutarea unor soluții optime pentru românii blocați în Italia.

„De ieri cautam solutii obiective, vom avea un raspuns. Sunt mai multe elemente care se iau in considerare. Exista mai multe scenarii pe care le putem aplica. Nu e un numar foarte ridicat deoarece au fost emise avertismente de calatorie si multi dintre romani si-au anulat excursiile.

In Italia suntem intr-o situatie exceptionala. Nu se pune problema ca cei care pot fi testati pozitivi sa nu primeasca asistenta sanitara. Cunosc foarte bine modul in care actioneaza sistemul italian si nu am indoieli asupra asistentei de care se poate bucura fiecare cetatean roman in cazul testarii pozitive”, a declarat ambasadorul Romaniei in Italia, la Realitatea PLUS.

