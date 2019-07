UPDATE: Soțul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, infirmă zvonurile apărute în presă conform cărora soția lui ar fi orbit definitiv, ca urmare stopului cardiac pe care l-a suferit. Pădureanu afirmă că soția lui se simte mai bine și azi este chiar într-o stare bună.

„Sunt cunoscute problemele de vedere ale soției mele, dar nu a orbit. Ea are de mult aceste probleme și odată la doi suferă o intervenție chirurgicală pentru a le ține sub control. Am văzut ce a apărut în presă, dar nu a orbit, ba din contră, se simte ceva mai bine, este într-o stare bună.”, a spus Aurel Pădureanu, la Antena 3

Se vehicula că celebra cântăreață Cornelia Catanga ar orbit după ce a ajuns la spital cu stop cardio – respirator. Aceasta suferea de retinopatie oculară și potrivit medicilor, orbirea și infarctul au fost cauzate de o cură de slăbire drastică ținută de aceasta, anunță România TV.

Cornelia Catanga a făcut stop cardio-respirator şi a fost dusă de urgenţă la Spitalul Floreasca în urmă cu două zile.

Artista a slăbit foarte mult, în jur de 20 de kilograme, într-un timp foarte scurt și s-a confruntat cu o depresie care i-a afectat și mai mult starea de sănătate.

