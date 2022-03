Breaking News! Au început bombardamentele în Kiev. Turnul de televiziune a fost lovit în plin de ruși. Urmează ore critice. VIDEO

UPDATE 2: Ministerul ucrainean de Interne a transmis, pe Telegram, că a avut loc o lovitură militară în apropierea turnului de televiziune din Kiev.

UPDATE 1: Șeful de cabinet al lui Volodymyr Zelensky: O rachetă a atacat Centrul Memorial al Victimelor Holocaustului.

Știre inițială: Au început bombardamentele în capitala Ucrainei, după o intensificare a atacurilor în părți cheie ale statului, marți. Un convoi masiv de vehicule blindate a fost trimis spre Kiev, în centru, bombardamentele asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din nord-estul țării au continuat, iar un oraș-port puternic contestat din sudul țării a fost, de asemenea, în vizorul rușilor.

Prima țintă a rușilor, după anunțul privind invazia capitalei, a fost turnul de televiziune al statului ucrainean. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp.

Un al doilea atac a avut loc în apropierea turnului de televiziune, o coloană mare de fum ridicându-se în apropierea acestuia.

One more video from #Kyiv pic.twitter.com/nxci2DaCy9

