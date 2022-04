Breaking News! Atac terorist în Tel Aviv! Două persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost rănite

Joi a avut loc un nou atac terorist în Israel. De data aceasta incidentul s-a petrecut în centrul Tel Avivului. Poliția susține că atacatorul este înarmat cu o armă de foc și se află încă în libertate.

Surse susțin că acesta s-ar afla într-un apartament și ar ține mai multe persoane ostatice. O adevărată desfășurare de ordine are loc pe străzi pentru a captura teroristul. Un detașament Comando a fost adus pentru prinderea atacatorului.

Potrivit primelor informații, presupusul terorist ar fi îmbrăcat cu o pereche de pantaloni negri și o cămașă în aceeași culoare.

Presa locală vorbește despre doi morți confirmați și alte opt persoane rănite, două dintre ele fiind în stare gravă.

Doi martori aflați la fața locului au declarat pentru AFP că au auzit focuri de armă în centrul Tel Avivului. Într-un comunicat, poliția a cerut, de asemenea, oamenilor să nu iasă afară pentru a evita să fie împușcați.

„Un terorist a deschis focul de la mică distanță și apoi a fugit pe jos. Mai multe persoane sunt rănite”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Eli Levy, la postul de televiziune Canal 13. „Nu vă părăsiți casele. Nu scoateți capul pe fereastră. Nu vă apropiați de balcoane”, a spus el.

🇮🇱🚨 — TERROR IN TEL AVIV: Many running for their lives as the shooting attack unfolds. pic.twitter.com/4Ribo8vPvZ

— Belaaz News (@TheBelaaz) April 7, 2022