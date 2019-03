O cunoscută vedetă a trecut prin clipe de coșmar. A fost la un pas să își piardă viața: „M-au facut să îmi dau seama cât de importantă este viața”

O concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!”, a fost implicată, marți, într-un accident rutier, cu taxiul care o ducea spre casă de la filmări.





Alexandra, concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!”, a fost la un pas să își piardă viața într-un accident rutier.

„Povestea mea din aceasta seara este, de fapt, realitatea pe care o traiesc. Am trecut printr-un incident in seara in care m-am intors acasa, dupa Gala ”Bravo, ai stil!”. Am fost victima unui accident rutier, soferul taxiului in care ma aflam l-a provocat.

Am incercat sa vin saptamana aceasta la filmari, cu toate ca mi s-a recomandat sa nu vin. Eu sunt sigura ca o sa trec cu bine peste asta. Aceste momente prin care am trecut m-au facut sa imi dau seama cat de importanta este viata si ca trebuie sa o pretuim mai mult”, a declarat Alexandra, conform b1.ro.

