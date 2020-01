Brad Pitt (56 de ani), unul dintre actorii cu mare priză în rândul publicului feminin, a făcut o precizare foarte importantă: nu are cont pe Tinder, o aplicație cunoscută, de dating, la nivel mondial. La SAG Awards 2020, el a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, după prestația din „Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt a spus: „Voi adăuga asta la profilul meu de Tinder”.

Ulterior, Pitt a revenit și a spus că nu are cont pe Tinder, tăind elanul a milioane de fane care sperau la o întâlnire cu celebrul actor. „Nici măcar nu știu cum funcționează aplicația”, a spus vedeta de la Hollywood. Reprezentanții Tinder au refuzat să comenteze dacă, după anunțul inițial al actorului a crescut numărul utilizatorilor.

