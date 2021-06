Sezonul 1 al Lego Masters a fost suficient de reușit, încât a garantat și pentru un sezon 2. Premiera celui de-al doilea sezon a avut loc pe 1 iunie 2021. Un lucru surprinzător este producătorul acestui spectacol, numele acestuia fiind foarte cunoscut în industria cinematografică și anume, Brad Pitt.

Brad Pitt produce cu adevărat „Lego Masters”?

Acest show este o producție a companiei sale, împreună cu Endemol Shine North America și Tuesday’s Child. Compania de producție a lui Brad Pitt se află în spatele multor filme și spectacole cu adevărat spectaculoase, precum Selman, Moonlight, If Beale Street Could Talk, The OA, Sweetbitter, etc.

Acest lucru nu înseamnă că Brad Pitt a renunțat la cariera de actor. În 2019, actorul a declarat pentru New York Times că va încetini demersul lui actoricesc pentru moment. Acesta a recunoscut că nu se va ocupa la fel de mult de această zonă, pentru că are alte proiecte în care este implicat.

În cadrul aceluiași interviu, Brad Pitt a declarat că a fi producător reprezintă un pas important în cariera sa. Deși Lego Masters nu are aceeași cerere ca celelalte producții ale sale, show-ul a reușit să fie nominalizat pentru mai multe premii.

Lego Masters a fost nominalizat la categoria „Cea mai bună emisiune de concurs” și „Cel mai bun spectacol de emisiune” de Critics Choice Real TV Awards. De asemenea, a fost nominalizat și la Kids ‘Choice Awards.Acesta are o regie remarcabilă pentru un program combinat între realitate și editare de imagine.

„Lego Masters are tot ceea ce îți dorești într-o competiție: bătălii interesante bazate pe echipe conduse de creativitate și o premisă care să fie prietenoasă cu publicul. Este îndrăzneț, distractiv și diferit de orice altceva din televiziune. Suntem încântați că putem aduce această emisiune fanilor americani”, a declarat președintele FOX, Rob Wade, conform distractify.com.