Răzvan Botezatu a revenit în țară de ziua de naștere a Ralucăi Dumitru și a decis să-și mărească buzele. Fostul prezentator TV a dat fuga la un medic estetician pentru intervenție și s-a ales cu buzele cărnoase.

„Mi-am făcut buzele, cred că o să leșine (iubitul lui Răzvan Botezatu, n. red.) când mă vede. Sigur o să îl impresionez și, la o adică, mai explorez și eu viața”, a mărturisit Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu și-a luat inima-n dinți și a recunoscut că este gay. Odată cu asumarea publică a acestui lucru, Răzvan Botezatu a decis să și lupte pentru ca oamenii care au alte înclinații sexuale față de majoritate să fie acceptați în societate, așa cum ar fi și normal.

De asemenea, fostul prezentator TV a vorbit și despre momentul în care i-a spus adevărul mamei sale despre orientarea lui sexuală.

„Mi-am facut curaj si i-am povestit mamei mele. M-a dus la psiholog. Acel psiholog mi-a salvat viata si mi-a schimbat total viata si gandirea. A fost Dumnezeul meu acea doamna psiholog. Cu timpul m-am acceptat asa cum sunt. Prietenii mei stiau, aveam curaj sa le spun insa am purtat mereu acea masca si nu am putut fi fericit pe deplin pana cand nu am recunoscut public. Sunt oricum acelasi om, acelasi caracter. Nu s-a schimbat nimic!”, a mărturisit Răzvan Botezatu, anunță cancan.ro.

