Johnson a fost spitalizat şi a petrecut 3 nopţi, în luna aprilie, la terapie intensivă după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, ținând Marea Britanie cu sufletul la gură. „Sunt mai în formă decât eram înainte. S-ar putea să vă irite să aflaţi asta”, a declarat el ca răspuns la o întrebare a unui reporter dacă s-a recuperat pe deplin.

„Sunt în mare formă, în special pentru că am slăbit. Sunt mai suplu decât câinele unui măcelar”, a precizat cu un unor tipic britanic Johnson, adăugând că, înainte să piardă din greutate, avea 112 kg, prea mult, în opinia sa, pentru un bărbat cu 1,78 metri înălţime. El nu a precizat însă ce greutate are acum, relatează The Guardian.

Nu este pentru prima oară când Boris Johnson face referire la sănătatea sa, în luna iunie acesta a făcut o analogie similară celei cu câînele măcelarului în cadrul unui interviu și, conform jurnalistului care a realizat materialul, a făcut chiar câteva sărituri în aer pentru a-și dovedi condiția fizică bună. Recent, șeful cabinetului din Regatul Unit a fost surprins alergând alături de un antrenor personal, într-un parc din apropierea Downing Street. Pe vremea mandatului său de primar al Londrei, între 2008-2026, era cunoscut ca un ciclist pasionat.

Politicianul în vârstă de 56 de ani nu este totuși complet invulnerabil în discursul său public, întrucât a fost atacat și continuă să fie pe tema gestionării departe de a fi perfectă a crizei pandemice, în Marea Britanie, care a făcut până în prezent 42.000 de morți. Tot marți, Johnson și-a cerut scuze în mod public pentru felul în care a gestionat măsurile restrictive în timpul perioadei celei mai acute a pandemiei, în Regatul Unit. „Este clar pentru oricine acordă atenție acestui lucru, însă oamenii se vor simți mereu confuzi (n.r.- în legătură cu coronavirusul”.