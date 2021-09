Boris Becker o compară pe Emma Răducanu cu un unul dintre cei mai mari sportivi din istorie. Curg laudele la adresa britanicei

Curg laudele pentru Emma Răducanu după performanța uluitoare reușită de sportiva din Marea Britanie. Jucătoarea de tenis cu tată român a câștigat, sâmbătă seara, US Open, după ce a învins-o în finală pe canadianca Leylah Fernandez, în două seturi, scor 6-4, 6-3. Germanul Boris Becker, una dintre legendele „Sportului Alb”, a comparat-o pe Emma Răducanu cu legendarul boxer Muhammad Ali.

„Urmărind-o pe Emma Răducanu la US Open mi-am amintit despre caracterizarea făcută lui Muhammad Ali: zboară ca un fluture, înțeapă ca o albină. Dacă e să scot ceva în evidență la jocul ei, este deplasarea. Parcă plutește, lovește mereu din poziția ideală.

Am trecut și eu prin ce trece ea acum, o finală de Grand Slam la o vârstă foarte fragedă. Sfatul meu este să lase natura să își urmeze cursul. Îmi place și de Leylah Fernandez, dar favorita mea din finală este Răducanu.

Emma a fost la cel mai înalt nivel. Nu a avut momente de cădere. Servește mai bine decât adversara, clar se deplasează mai bine”, a scris Becker într-un editorial publicat de cotidianul Daily Mail.

Va urca pe locul 24 în WTA

După acest triumf epocal, Emma Răducanu va urca pe locul 24 în ierarhia mondială. Ea a început turneul pe poziția 150. „Vreau să o felicit pe Leylah și echipa ei, a jucat un tenis incredibil, a învins câteva dintre jucătoarele de top din lume, nivelul ei a fost foarte bun. Sper să ne mai înfruntăm în alte multe finale.

Am petrecut 3 săptămâni în New York… echipa mea mi-a fost alături, lor și celor de acasă le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor din New York, m-ați făcut să mă simt ca acasă, m-am simțit foarte bine să joc în fața voastră. A fost comemorarea unui moment atât de dificil, sper ca eu și Leylah să vă fi oferit un spectacol frumos astăzi”, a spus Răducanu la final.