Boris Becker a povestit ce a trăit în închisoare: „Acolo ești un nimeni. Tremuram atât de tare”

Becker a fost închis într-o închisoare din Marea Britanie, iar pe parcursul celor opt luni executate, zi de zi, a fost amenințat cu moartea sau cu alte fapte grave.

Becker a câștigat șase turnee de Grand Slam. El a fost găsit vinovat pentru comiterea de infracțiuni financiare. Fostul număr 1 mondial, a fost eliberat din închisoare în decembrie 2022, iar ulterior a fost deportat în Germania, țara sa natală.

Becker a povestit că a primit amenințări cu moartea din partea unui coleg de celulă. Amenințătile au fost foarte grave, a mai spus fostul tenisman, și s-au datorat faptului că el vorbea și cu deținuții de culoare.

Drept consecință, Becker a fost amenințat că va fi rănit, sau chiar și mai rău, că va fi violat.

”Tremuram atât de tare. Am strigat tare și imediat au ieșit alți deținuți și l-au amenințat. Era periculos. Nu înțelegea de ce eram atât de conectat cu deținuții de culoare.

”În închisoare ești un nimeni”

Becker a recunoscut, de asemenea, că închisoarea i-a permis să reflecteze asupra sa și asupra faptei de evaziune fiscală pentru care a fost condamnat cu executare.

”În închisoare, ești un nimeni. Ești doar un număr. Al meu era A2923EV. Și nu dau doi bani pe cine ești. … Cred că am redescoperit persoana din mine care am fost odată. Am învățat o lecție grea, una foarte scumpă, foarte dureroasă. Dar toată povestea asta m-a învățat ceva important și bun. Iar unele lucruri se întâmplă cu un motiv”, a mai povestit marele campion.

Cu toate acestea, Becker a declarat că s-a simțit extrem de singur în timpul lunilor petrecute în închisoare.

”Când ușa celulei se închide, atunci nu mai rămâne nimic. Cel mai singuratic moment pe care l-am avut în viața mea. Nopțile erau atroce. Puteai auzi țipetele oamenilor care încercau să se sinucidă sau să se rănească, iar oamenii schimbau înjurături. Nu dormi”, a mai relatat Becker.

Libertatea este minunată

Într-un interviu pentru CNN, realizat de regizorul Alex Gibney, câștigător al unui premiu Oscar, Boris Becker a mai spus că în închisoare trebuie să te adaptezi repede la starea de fapt, iar acolo nu mai contează câți bani ai sau cine ai fost în viața de zi cu zi.

”Este minunat să fii afară. Apreciezi libertatea doar după ce ai fost încarcerat. Este un stil de viaţă diferit, este o lume diferită. Sunt afară acum de peste trei luni şi sunt fericit să fiu aici în viaţă şi să vorbesc cu tine. Închisoarea este un loc foarte periculos. … Este foarte înfricoşător. Este o adevărată pedeapsă. Adică, închisoarea ar trebui să fie aşa, dar este o adevărată pedeapsă care îţi ia libertatea, mijloacele de trai. Singura monedă pe care o ai este caracterul şi personalitatea ta – la propriu – şi mai bine te împrieteneşti cu băieţii puternici pentru că ai nevoie de protecţie, ai nevoie de un grup de oameni care să aibă grijă de tine”, a adăugat Becker, citat de CNN.