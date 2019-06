Scandal între nevestele lui Borcea! Războiul dintre ele îl arde la buzunare pe omul de afaceri

Relația dintre Valentina Pelinel și Alina Vidican se înrăutățește pe zi ce trece, iar războiul surd dintre cele două femei din viața ultimilor ani ai lui Cristi Borcea pare să îl coste pe omul de afaceri.





Din când în când Alina Vidican reușește să îi dea emoții cât se poate de serioase Valentinei Pelinel. Iar de curând s-a petrecut, din nou, un asemenea episod. Mai exact, chiar în momentul în care Cristi Borcea se întorcea la închisoare, se pare că Alina Vidican și-a anunțat intenția de a reveni în România pentru câteva zile, chipurile pentru un mic concediu și, de ce nu, o vizită la penitenciarul la care este închis celebrul om de afaceri.

Valentina Pelinel ”a luat foc” și, prin intermediari, i-a transmis un mesaj fără echivoc Alinei Vidican. Mai exact, să nu îndrăznească să apară și să deranjeze situația cuplului, și așa încercat de tot felul de probleme. ”I s-a spus să nu cumva să o streseze pe Valentina Pelinel pentru că soția lui Cristi Borcea este mai sensibilă în această perioadă. Are doi copii mici (gemenii pe care i-a născut în luna martie, n. red.) și, în plus, nu îl are alături pe Cristi, acesta fiind la închisoare”, potrivit wowbiz.

Evident, Alina Vidican a acceptat să îi facă pe plac Valentinei Pelinel, mai ales că aceasta a invocat situația dificilă a ei și a copiilor. Tot prin intermediari ar fi transmis și ea un mesaj. Unul care, evident, aduce în față copiii pe care îi are timișoreanca cu Cristi Borcea. ”Vrea să îi dea la cele mai bune școli din Statele Unite. Iar asta costă destul de mult, iar în situația de acum, cel puțin cea negociată la divorț, nu îi permite.

Cristi Borcea şi Alina Vidican au divorţat, în luna noiembrie a anului 2016, punând capăt unui mariaj de 5 ani. Separarea oficială a avut loc la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde fostul acţionar de la Dinamo era încarcerat şi nu într-un cabinet notarial, aşa cum se aştepta toată lumea. Divorţul a fost semnat în prezenţa avocaţilor şi, atât Cristi Borcea, căsătorit între timp cu Valentina Pelinel, cât şi Alina Vidican au decis să rămână în relaţii amiabile, de dragul copiilor, timişoreanca primind o sumă de bani semnificativă drept pensie alimentară, precum şi afacerea din Miami.

