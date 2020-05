Borcea a fost de acord cu propunerea făcută de fiul său Patrick, de a deveni membri ”Elite”, și a cotizat cu suma de 3.896 de euri. ”Este o mare onoare să fac asta, vă spun sincer”, a spus Borcea, pentru gsp.ro.

Patrick Borcea i-a propus tatălui său să ajute simbolic clubul de fotbal, care trece acum printr-o gravă criză financiară, după ce patronul Ionuț Negoiță a tăiat orice sursă de finanțare, și anunță că va vinde clubul pe un 1 leu, persoanei care va fi de acord să preia și datoriile istorice. Negoiță spunea în aprilie 2020 că va vine clubul, unei asociații a suporterilor.

Mitică Dragomir, alias ”Mitică de la Ligă” a declarat zilele trecute că Borcea nu va mai reveni în fotbal, nici ca finanțator și nici în altă calitate.

Mai mult, Victor Becali a comentat și el situația de la Dinamo, club care se află în mare suferință. ”Cum Dumnezeu să vină Pițurcă? Am auzit atâtea variante, că vine Badea, că vine Borcea. Eu nu cred o boabă. O fi fost și numele meu implicat. Dar dacă eu nu cred că era Borcea, înseamnă că nu cred nici de mine. Eu am stat cel mai mult cu Borcea. Într-adevăr, suferă pentru Dinamo, dar nu se va mai întoarce. Domnul Dragomir știe mai bine. Am citit și eu că a făcut o afacere de 70 de milioane de euro, dacă ar ști și domnul Borcea de ea, ar fi bine”