Bookfest 2019. Președintele României, Klaus Iohannis, își lansează astăzi cea de-a treia carte. Cele mai noi titluri și program complet Editura Curtea Veche

Printre cele mai așteptate noutăți la standul Curtea Veche Publishing se numără noua carte a președintelui Klaus Iohannis, „EU.RO - Un dialog deschis despre Europa”, un volum care invită la dezbatere, la analiză și cunoaștere





Cartea va fi lansată în primul eveniment deschis publicului larg, la Scena Arena de la Bookfest, miercuri, 29 mai, de la ora 18:00, în cadrul unei dezbateri la care vor lua parte Iren Arsene Máté (directoarea editurii Curtea Veche) și jurnalistul Mircea Vasilescu.

O altă noutate este ultimul volum din colecția Regii și Reginele Noastre, coordonată de istoricul Adrian Cioroianu. „Carol al II-lea. Un rege român sub povara epocii sale” de Adrian Cioroianu și Eduard Matei. Această carte, care se adresează în primul rând copiilor și tinerilor spune povestea unui prinț sclipitor, de la care s-au așteptat atâtea, și a unui Rege care a reușit, atât cât i-a stat în putință, să se ridice la înălțimea acelor așteptări. Volumul va fi lansat sâmbătă, 2 iunie, de la ora 15:00 la Scena Arena, ulterior urmând o sesiune de autografe cu autorii volumului.

Tot copiii vor fi bucuroși să afle că au apărut noile volume din colecția Poveștile Cristinei. Al treilea volum din seria Țup, „Țup și Pădurea Încremenită” de Alex Donovici, ilustrată de Stela Damaschin-Popa surprinde personajele îndrăgite ale seriei într-o ipostaza mai puțin fericită, căzute sub vraja jocurilor pe calculator și a „țipsurilor”. Iar poveștile cuprinse în „Întâmplări vindecatoare” de Cristina și Alex Donovici sunt, înainte de toate, o invitație de a intra într-o lume miraculoasă, fermecător ilustrată de Cristiana Radu, o lume populată de șoricei năstrusnici, ciupercuțe poznașe, dovlecei vorbitori sau sirene jucăușe de la care copiii au mereu o lecție de invatat. Cei mici vor putea lua autografe de la co-autorul seriei, Alex Donovici și de la ilustratoarele Stela Damaschin-Popa și Cristiana Radu, sâmbătă, 1 iunie, de la ora 11:00, în standul Curtea Veche Publishing.

Ficțiunea își face și ea din nou loc printre noutăți, cu un volum de proză documentară de Mihnea Mihalache-Fiastru. „Expres” este un numit de autor „un (posibil/fals) roman-puzzle despre bezna fertilă a anilor 90-2000, cu epidemii de heroină și lupte de câini, bătăuși de cartier și milionari de tranziție, revoluționari bișnițari și combinatori, tot cancerul crescut pe rănile delirului comunist, Bucureștiul iubit pe care l-am absorbit fără comentarii ca adolescent provincial timorat”. Cititorii îl vor putea întâlni pe Mihnea Mihalache-Fiastru la standul editurii în cadrul unei sesiuni de autografe, sâmbătă, de la ora 14:00.

La finalul zilei de sâmbătă, de la ora 18:00, la Scena Arena se va lansa ,,Jurnalul pancreasului” de Péter Esterházy, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori maghiari contemporani. Un jurnal publicat postmortem, o cronică a bolii care i-a adus sfârșitul și pe care o anunța într-o scrisoare la Târgul de Carte de la Göteborg în 2015. Este totodată o formă de auto-terapie care l-a ajutat pe regretatul autor să transforme o boală incurabilă în literatură. La eveniment vor vorbi Marius Tabacu (traducătorul volumului), psihologul clinician Cristiana Levițchi și Anca Maria Pănoiu (editor coordonator).

Una dintre cele mai interesante noutăți de la această ediție Bookfest este povestea proiectului „Let’s Do It, Romania!”. Cartea, care este alcătuită după un concept editorial al jurnalistei Anca Vancu, este despre cum fiecare dintre noi poate schimba ceva în jur, despre putere, curaj, ambiție și ce înseamnă să fii un bun exemplu pentru ceilalți. „Let's Do It Romania! Cum am mobilizat 1,8 milioane de oameni să curețe România” va fi lansată duminică, 2 iunie, de la ora 13:00, la Scena Arena, în prezența solistului trupei Vunk, Cornel Ilie (ambasador al proiectului), alături de Anca Maria Baniţă, Stefan Buciuc, Anamaria Hâncu, Ionuț Iordăchescu și Anca Vancu.

