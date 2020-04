Președintele Klaus Iohannis a declarat că a solicitat premierului Ludovic Orban și Guvernului să ofere un bonus de 500 de euro/lunar pentru cadrele medicale care lucrează cu pacienții COVID.

„Deci, am solicitat, astăzi, Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID şi vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu premierul Orban, cu ministrul fondurilor europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete”, a mai spus Klaus Iohannis.

Președintele a precizat că Spitalul Județean din Suceava urmează să funcționeze precum o unitate militară. Totodată, președintele a precizat că unitatea va fi dotată cu noi echipamente de protecție pentru cadrele medicale.

„Ceea ce trebuie noi să facem acum este să repunem urgent în funcțiune spitalul din Suceava. Pentru asta este la Suceava domnul ministru al Sănătății, domnul Tătaru, împreună cu domnul secretar de stat Oprea, iar domnul secretar de stat Oprea are o sarcină foarte clară: să repună spitalul în funcțiune. Va rămâne acolo domnul Oprea, pentru perioada următoare, pentru a se îngriji de conducerea operativă a spitalului. Este corect, este oportun și este necesar să se introducă proceduri militare, deci o militarizare a spitalului, pentru a reveni foarte rapid la normalitate”, a precizat președintele în debutul videoconferinței.

Klaus Iohannis a arătat că la Suceava au fost livrate 5.000 de combinezoane, 20.000 de măști de protecție, mănuși și medicamente pentru bolnavii de COVID. El a mai spus că este nevoie de testarea urgentă a personalului medical care să revină în spital.

