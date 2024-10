Bombardamente de intensitate extremă în Beirut. Israel caută să îl elimine pe liderul Hashem Safieddine

Bombardamentele din timpul nopții în Beirut l-au vizat pe Hashem Safieddine, un potențial succesor al răposatului șef al Hezbollah, Hassan Nasrallah, relatează CNN, care citează un oficial israelian. În același timp Hezbollah a lansat joi aproximativ 230 de proiectile din Liban pe teritoriul israelian, acuză Israel. În ultimele trei săptămâni au fost strămutați un milion de oameni.

Loviturile israeliene din Beirut l-au vizat peste noapte pe Hashem Safieddine, un înalt oficial al grupării libaneze Hezbollah, susţinută de Iran. Nu este clar la acest moment dacă acesta a fost ucis.

Hashem Safieddine este unul dintre posibilii succesori ai răposatului șef al Hezbollah, Hassan Nasrallah, care a fost ucis săptămâna trecută la Beirut într-un atac israelian.

Campania aeriană a Israelului în Liban se desfășoară la o intensitate comparabilă doar cu primele săptămâni ale bombardamentelor sale din Gaza de anul trecut, a declarat pentru CNN un expert în război aerian.

Armata israeliană a declarat joi că a lovit sediul serviciilor de informații ale Hezbollah din Beirut.

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force is using bunker-buster bombs once again in Beirut, Lebanon.

Last time they were used, Nasrallah was eliminated.

Let’s see who we get this time.

pic.twitter.com/Ro9C1MNk0v

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 3, 2024