Ionela Lucan, nu va mai apărea pe micile ecrane deoarece intră in concediu de maternitate. Vedeta de la Antena1 și-a ținut sarcina ascunsă până în ultima clipă, dar micul ei secret a ieșit la iveală în urmă cu două saptămâni.

Vineri, după ce a prezentat știrile Observatorului 15, Ionela Lucan a postat un mesaj emoționant pe rețele sociale. „Dupa Observator 16 de astazi (n.r.: 1 noiembrie), iau o mica pauza de… bebelus. Va multumesc pentru ca m-ati urmarit mai ales in ultima jumatate de an, multumesc echipei alaturi de care am lucrat atat de bine si promit sa ne revedem curand, cu stiri bune. 🙂 Ma inclin!”, a scris viitoarea mămică pe contul ei de Facebook.

Frumoasa jurnalistă a primit nenumărate mesaje de la susținătorii săi. „Felicitări! Mă bucur foarte mult pentru tine 🙂 sarcină ușoarp și să profiți de fiecare moment”, „Multă sănătate și fericire îți doresc”, „Nastere ușoară, Ionelush!!! Te așteptăm la TV curând!!”, „Felicitari si naștere usoara! Doamne ajută!”, „Frumoasă mamică și nastere ușoară🤗👏” sunt doar câteva dintre comentariile strânse de postarea vedetei.

În locul prezentatoarei Ionela Lucan va reveni Mihaela Călin, care va fi începând de luni, 4 noiembrie, la pupitrul Observatorului de la ora 16, scrie Cancan.

