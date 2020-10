Sursele susțin că starea celor mai puternici impresari ai României este stabilă în acest moment și evită contactul cu orice persoane. Victor Becali are vârsta de 59 de ani, în timp ce Giovanni Becali are 68 de ani.

Cei doi fraţi impresari au fost testaţi pozitiv Fotbalul românesc a avut două focare mari de COVID-19, la CFR Cluj şi FCSB, dar au existat sau există încă infectări la U Craiova sau Dinamo. Este şi cazul celor doi fraţi Becali, Giovanni şi Victor, care, scrie sport.ro, au efectuat un test de Coronavirus şi rezultatul a fost pozitiv. Cei doi au fost testați într-o nouă zi cu peste 3000 de cazuri depistate în România. Vestea îi dă motive de îngrijorare și lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB locuiește chiar lângă Giovanni, dar în ultima perioadă nu a intrat în contact cu vărul său. „E pandemia asta. Și-a botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard. Dar la botezul ei a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul, totul din cauza acestei pandemii. Nu am mers nici la naștere, nu am văzut copilul încă. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, însă nu intru”, a spus ”, a spus Giovanni Becali

Victor Becali a ales să iasă din viața publică în ultimul timp, în timp ce fratele său, Giovanni a revenit puternic în lumea impresariatului și a rezolvat cel mai tare transfer al verii în fotbalul românesc: Valentin Mihăilă la Parma, pentru suma de 8,5 milioane de euro.

