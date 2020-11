„Am incercat sa reducem pe cat posibil impactul negativ al acestei crize sanitare, care a avut si efecte economice.

Orice decizie pe care o iei depinde foarte mult de ceea ce gasesti in momentul respectiv, cand preiei ministerul. Am avut un parlament ostil, o majoritate socialista. In 2017 si 2018 au fost aproape 700 de modificari ale codurilor fiscale, noi nu am facut nicio modificare, ceea ce duce la predictibilitate. Sa ne aducem aminte cum arata economia Romaniei in noiembrie 2019”, a declarat Florin Cîţu.

Pensia va crește în fiecare an!

Cîţu a mai spus că punctul de pensie va creşte în fiecare an şi a detaliat planul prin care alocaţiile vor fi dublate.

„Pana acum am crescut cu cea mai mare suma de pana acum si am prezentat un plan pentru dublarea alocatiilor. Conform planului pe care l-am elaborat si pe care l-am prezentat, alocaţiile vor fi crescute treptat, ajungand sa fie dublate in doi ani.

Punctul de pensie va trebui sa creasca in continuare si va creste si in anii urmatori. Va creste in fiecare an. Vom discuta despre cat va creste punctul de pensie in 2021 cand vom prezenta bugetul.

Ministerul va prezenta bugetul la 15 zile dupa învestirea noului guvern. Asta nu inseamna ca nu suntem pregatiti, dar legea ne spune ca trebuie sa vina la 15 zile dupa învestirea noului guvern”, a spus ministrul de Finanţe.

Florin Cîţu a dat asigurări că nu ia în calcul un acord cu Fondul Monetar Internaţional în privinţa unui împrumut.

„Exclud varianta unui acord cu FMI. Am aratat ca, daca ai castigat increderea pietelor, poti finanta un deficit fara un acord cu institutiile financiare internationale. Nu exista aceste discutii. Este acoperit aproape 97% necesarul de finantare pe anul acesta, deci nu este nevoie de un acord cu FMI”, a adăugat Cîţu.

Întrebat despre un plan de creştere a salariului minim pe economie, ministrul Finanţelor a declarat că nu are cunoştinţă despre discuţii în acest sens.

„Nu stiu nimic despre discutiile de la ministerul Muncii despre salariul minim. Cand vor ajunge la Finante vom vedea despre ce este vorba”, a încheiat Cîţu, conform RomaniaTV.