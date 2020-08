Răsturnare de situație în cazul Margheritei din Clejani, care a fost protagonista unui accident auto în Capitală și despre care s-a spus că ar fi fost sub influența stupefiantelor în timpul acelui eveniment. Fata și părinții acesteia au negat vehement informația. Însă, astăzi, cântăreața și-ar fi recunoscut faptele, în fața procurorilor, cărora le-ar fi promis că va colabora și le va oferi informații despre anturajul său, conform România TV.

Tânăra s-a alaes cu dosar penal și a trebuit să dea excplicații în fața anchetatorilor. Conform sursei citate, din expertiza toxicologică a reieşit faptul că a ea consumat un cocktail de stupefiante, printre care şi cocaină.

„Sunt contra drogurilor, nu mă droghez. Nu pot să-mi dau cu părerea nici despre pastilele pe care le iau, e o anchetă. Nu am un iubit, am tot felul de prieteni. Teodor este un băiat cu care am vrut să fac ceva împreună cu el. Am prieteni din toate categoriile”, afirma Margherita la finalul lunii mai.

„Margherita nu consumă droguri. Acest băiat a contactat-o pe Marga, s-a prezentat ca un desginer știind că Marga o să își lanseze o colecție de haine. Acum două săptămâni de zile l-a chemat pe băiatul ăsta, a venit la mine acasă, a vorbit cu el, s-a prezentat ca desinger, l-am pus să deseneze, am văzut că știa”, spunea Ioniță, tatăl Margheritei de la Clejani, la emisiunea Xtra Night Show.

În timp ce Viorica de la Clejani, mama Margheritei se plângea că fiica sa este hărțuită de presă. „Am nervi și nu am consumat nimic. Sunt mamă. Lăsați-mi copiiii în pace.Vreți să moară ca Mădălina Manole? A omorât pe cineva? (…) Sunt lucruri mai importante în țara asta. (…) Am rugămintea în calitate de mamă: lăsați-mi copiii în pace. Eu mă mulțumesc că copiii mei trăiesc și nu sunt drogați ca alții.”