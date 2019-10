Mihaela a dezvăluit care au fost împrejurările care au determinat-o să se căsătorească la vârsta de 21 de ani.

„Sunt născută în 1963, ceea ce înseamnă că la 24 de ani maximum trebuia să fiu căsătorită, la 30 de ani m-ar mai fi măritat babele. Cu vârsta asta sigur aveai o hibă. Așa cereau vremurile, ce vrei?! Între 21 de ani și 23 se măritau toate fetele. Acum am 56 de ani, mulțumesc, la fel!”, a declarat Mihaela Tatu

„Dacă aș lua-o de la început, nu știu dacă m-aș mai căsători cu tatăl Ioanei, dar să presupunem că tot el ar fi, copilul l-aș face la fel de repede: am crescut o dată cu ea, am învățat una de la alta, eu să-i fiu mamă, ea să fie fiica mea”, a mai spus vedeta.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare tv a povestit cum au început neînţelegerile cu soţul său.

„Când am plecat din uzină, unde eram contabilă și m-am angajat la un radio particular, au înnebunit toți ai mei. Aveam 26 de ani. „Să pleci tu de la serviciul ăla călduț! Ce e aia post de radio, ce înseamnă particular?”. Tatăl Ioanei, crescut într-o familie tradiționalistă, nu a înțeles nimic din plecarea mea din uzină”

Într-un interviu, Mihaela Tatu a dezvăluit motivele care au făcut-o să renunțe la o căsnicie de peste 15 ani.

„De ce am făcut-o? Mi-au plăcut întotdeauna începuturile. Iar atunci am prins curaj să mă desprind. Revoluția din 1989, sau ce o fi fost ea, a fost pentru mine gura de aer. Am vrut să dau la Teatru, tatăl Ioanei nu a zis nu, dar nu a mai vorbit cu mine.”, a mai spus Mihaela Tatu.

Întrebată ce a spus atunci când a divorţat, Mihaela Tatu a mărturisit: „Nimic. M-am uitat în ochii lui, l-am întrebat dacă poate spune „te iubesc”, nu a putut, așa că am ales să mergem mai departe. Nu am zis nimic. Ioana avea 16 ani și i s-a părut o idee foarte bună să divorțăm. Și tot la ce am ținut a fost să salvăm relația de prietenie”, potrivit cancan.ro

