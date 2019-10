Tonel Pop a spus că la Biroul Federal de Investigații au ajuns probe care nu pot demonstra ADN. Astfel, din oasele care au ajuns la FBI, nu se poate determina nici măcar dacă oasele sunt de proveniență umană sau animală.

„La FBI s-au trimis nişte oase, acele oase presupuse ale Luizei de anchetatori, Dincă nu a spus că sunt ale ei, iar aceste rămăşiţe de oase sunt cele mai panarame de oase pentru că nici macar nu se ştie dacă sunt de natură umană, au fost duse în laborator şi foarte multe din aceaste oase nu au putut determina dacă sunt de natură umană sau animală! Aceste oase nu erau arse complet, nu erau calcinate, le-au decupat şi tot ce a fost mai bun de unde putea fi extras ADN a fost făcut pulbere. Tot ce a fost mai bun a fost distrus de INML! Acolo au decupat tot ce e ars, şi tot ce a fost bun deja a fost distrus. Acolo au nişte rebuturi, nişte oase din care nu mai poţi scoate ceva”, a spus Tonel Pop.

„La cadavru, nu spun la care, daca nu gasesti oasele bazinului sau ale craniului nu poti determina sexul. Si atunci determini pe cromozomi. Daca nu ai putut lua ADN, care este izvorul celulei, cum ai putut sa determini sexul? Pentru ca trebuie sa gasesti cromozomii! Practic sunt intr-o nebunie, daca nu ai gasit ADN, asa cum au spus, dar nu au nici bazin, nici oasele capului, nu ai cum sa determini sexul! In laborator nu au gasit celule sa vada daca e om sau alte specii”, a mai spus Tonel Pop.

„Procurorii nu mi-au permis sa pun intrebari incuietoare pentru acesti specialisti, indicandu-mi ca daca vreau intrebari amanuntite sa ii intreb in dosarul in care sunt faptuitori. A fost uin impediment, nu am putut sa intreb daca INML are acreditare legala si internationala obligatorie. Si credeti-ma ca nu le au pe toate! Daca tragem linie, pentru ca judecatorii vor avea nevoie si de opinia specialistilor, cand vor afla ca nu au putut scoate cromozomii, ce sa mai ne ducem sa spunem ca sunt ale Luizei sau Alexandrei?”, a încheiat Tonel Pop.

„Nu cred ca poate fi trimis in judecata pentru niciuna din presupusele fapte. Lucrurile par ca s-au complicat si mai mult pt anchetatori care tin cu dintii de ceea ce spune Dinca, cu toate ca e o ipoteza aberanta logic, juridic, rastoarna pe dos legile fizicii, chimiei, apa este uscata si nu stiu ce se mai poate inventa ca sa picam pe schema lui Dinca in care din greseala a dat o palma, ambele au murit in acelasi mod, e un baiat bun dar le-a fost mila si parfumul fetelor i-au starnit dorinte sexuale si criminale”, a conchis acesta.