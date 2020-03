Ceea ce au înțeles carantinații, recent întorși din zonele roșii ale Europei, din toate măsurile dispuse de autorități împotriva epidemiei de coronavirus? Nimic.

Acest lucru a putut fi văzut azi la Borlești-Argeș, când mai multe sute de persoane s-au adunat la o nuntă și au început să se distreze pe cinste.

Localnicii au dat telefon speriați la 112 și au anunțat că printre cei întorși se numără mai multe persoane care s-au întors recent din Italia, dar și din alte țări din Europa, unde epidemia cu coronavirus face ravagii. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și jandarmi, care au aplicat o amendă de 4.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor privind carantina, și au plecat.

După acest episod, nunta a continuat, și din nou a fost oprită de polițiști. Primarul localității, Luigi Ionescu susține că a aflat azi de nunta de romi, la care ar fi participat în jur de 100 de persoane. ”În prima fază am văzut pe camere cred că erau mai puțin de 100 de persoane. În zilele anterioare am fost la toți, de etnie romă, și i-am anunțat personal că nu mai au voie să se anunțe la cafea. De nuntă nu știam. Am aflat abia azi. Nu aveau de gând să renunțe la petrece și de obicei nu spun când au nunți”, a spus primarul Ionescu, citat de sursata.ro

În cele din urmă romii au fost pus punct nunții și fiecare a plecat spre casele lor. Mireasa a fost luată de familie și dusă acasă într-un sat din Teleorman, iar mirele a rămas acasă.

Priveghi la Câmpina, cu poliția la ușă

Mai mulți romi din Câmpina s-au adunat miercuri seara, la locuința unei rude, care tocmai a decedat și au participat, după cum le este tradiția, la un priveghi. În curte au fost amplasate scaune, iar un manelist a început să cânte la o boxă de mare putere. Cei prezenți au încălcat prevederile decretului privind instituirea stării de urgență, care interzice adunările cu mai mult de 50 de persoane.

Cu toate astea, la fața locului a apărut un echipaj al Poliției Locale Câmpina care le-a pus în vedere celor prezenți să meargă acasă unde să se autoizoleze.

Te-ar putea interesa și: