Bomba de presă. Project Veritas a înregistrat pe ascuns oamenii de știință de la Pfizer. Mărturiile lor sunt cutremurătoare. VIDEO

Într-un videoclip de 10 minute lansat luni seara, toți cei trei oameni de știință au fost de acord. separat, că anticorpii naturali produși în urma unei infecții cu Covid-19 sunt mult superiori vaccinului.

Primul cercetător de la Pfizer: „Când cineva este imun în mod natural – ca și cum ar fi primit COVID – probabil că au mai mulți anticorpi împotriva virusului … Când primiți de fapt virusul, veți începe să produceți anticorpi împotriva mai multor componente ale virusului … Deci, anticorpii dvs. sunt probabil mai buni în acel moment decât vaccinarea COVID”, a spus omul de știință Nick Karl.

„Orașul New York are nevoie de oameni vaccinaţi. Este vorba doar de a-i determina să se simtă incomod persoanele nevaccinate până la punctul în care sunt la fel ca„ F * ck it. I will get ”. Tu stii…” a adăugat el.

De remarcat, un studiu israelian raportat de Science Magazine la sfârșitul lunii august, care a constatat că imunitatea naturală după recuperarea de la Covid-19 oferă un scut mult mai bun împotriva variantei delta decât vaccinurile.

Al doilea angajat de la Pfizer, omul de știință asociat senior Chris Croce, a susținut ceea ce a spus Karl – spunând că cei care au dobândit imunitate în mod natural sunt „probabil mai protejați” față de vaccin.

Jurnalist Veritas: „Deci, sunt bine protejat cu anticorpi?”

Chris Croce, cercetător asociat principal Pfizer: „Da”.

Jurnalist Veritas: „La fel de mult ca și vaccinul?”

Croce: „Probabil mai mult”

Jurnalist Veritas: „Cum? Cum, cu cât mai mult? ”

Croce: „Sunteți protejaţi pentru mai mult timp, deoarece există un răspuns natural”. Croce îl sfătuiește apoi pe jurnalistul sub acoperire să „aștepte” până când imunitatea naturală scade pentru că a avut deja Covid-19.

Un al treilea om de știință Pfizer, Rahul Khandke, a spus că Pfizer presează angajații să ascundă informații negative faţă de public

„Suntem formaţi și învățați să fim de genul: „vaccinul este mai sigur decât să ne infectăm de fapt COVID”. Sincer, a trebuit să facem atât de multe seminarii pe această temă. Nu aveți nicio idee. De exemplu, trebuie să stăm acolo ore și ore și să ascultăm fraze de genul „nu poți vorbi despre asta în public”, a spus Khandke, care au fost de asemenea de acord asupra anticorpilor naturali.

Croce a recunoscut că Pfizer este în faza de efectuare de teste pentru a determina dacă vaccinul lor cauzează miocardita.

„Deci, da, facem… tocmai am trimis, de exemplu, 3.000 de probe de la pacienți pentru a fi testate nivelurile crescute de troponină (în vederea detectării infarctul) şi de a vedea dacă se bazează pe vaccin – sau cam așa …”, mai spune cercetătorul, potrivit zerohedge.