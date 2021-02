După o serie fantastică în Superliga Greciei, de şapte victorii şi două rezultate de egalitate, elevii lui Boloni au pierdut din turaţie şi au început cu stângul săptămâna aceasta. Brazilianul Mauricio şi ceilalţi coechipieri ai săi au cedat, în mod surprinzător, în deplasarea de luni, de pe terenul penultimei clasate din campionatul elen, Panetolikos, însă antrenorul român are încredere că echipa sa îşi poate reveni până la confruntarea de duminică, cu concitadinii de la AEK.

Ofensiva îi dă bătăi de cap românului

Antrenorul în vârstă de 67 de ani, instalat la cârma grupării de pe „Apostolos Nikolaidis Stadium”, în toamna lui 2020, speră că alb-verzii nu vor mai rata cu nonşalanţă şi în etapele viitoare ocaziile de gol de care beneficiază.

„În primele 45 de minute ale partidei cu Panetolikos nu am avut un joc ofensiv destul de elaborat pentru a putea depăşi defensiva gazdelor. Am schimbat apoi modul de a evolua în repriza secundă, dar am pierdut, până la urmă, acel meci pentru că nu am avut suficientă clarviziune în faţa porţii adverse” a explicat nervos Boloni.

Boloni cere mai multă concentrare din partea atacanţilor săi

Tehnicianul care, înainte de sosirea în capitala Greciei, a pregătit formaţiile belgiene Royal Antwerp şi Gent se confruntă cu numeroase probleme de lot la Panathinaikos. Boloni nu dă însă vina pe aceste accidentări şi le cere atacanţilor săi mult mai multă concentrare în faţa porţii lui AEK Atena.

„Nu ne putem ascunde în spatele ghinionului şi, de asemenea, nu absenţele din lotul nostru sunt de vină pentru această ultimă înfrângere. Atunci când avem şase – nouă oportunităţi de marca, trebuie să o facem” a fost mesajul antrenorului născut la Târgu Mureş pentru vârful francez Yohan Mollo şi ceilalţi colegi ai acestuia din linia ofensivă.

În turul campionatului, elevii lui Boloni s-au impus în deplasarea de la AEK, cu scorul de 2-1, graţie reuşitelor lui Macheda şi Kourbelis.