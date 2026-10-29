Bolojan, sfidat de primarii PNL din Teleorman și Călărași

Fostul premier Ilie Bolojan încearcă să își consolideze poziția în fruntea Partidului Național Liberal (PNL), însă tensiunile acumulate în interiorul formațiunii par să îi îngreuneze demersurile. În timpul vizitelor recente din teritoriu, liderul liberal s-a confruntat cu o prezență redusă a primarilor la întâlnirile organizate, situație care scoate în evidență problemele existente în filialele județene.

În ultimele zile, Ilie Bolojan a efectuat vizite în județele Teleorman și Călărași, unde a încercat să discute cu reprezentanții locali ai partidului. Potrivit informațiilor prezentate, întâlnirile nu au beneficiat însă de participarea așteptată din partea aleșilor locali liberali.

În Teleorman, din totalul celor 29 de primari PNL, numai trei au participat la discuțiile la care au fost prezenți Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Robert Sighiartău. Absențele numeroase au atras atenția în contextul relațiilor tensionate din interiorul partidului.

Oficial, primarii care nu au participat ar fi avut alte activități la Consiliul Județean. Neoficial, însă, absențele sunt interpretate drept un posibil semnal de nemulțumire față de actuala conducere liberală și față de încercările lui Bolojan de a-și consolida autoritatea în partid.

Problemele nu s-au limitat la Teleorman. În ziua următoare, Ilie Bolojan a ajuns în județul Călărași, unde participarea primarilor liberali a fost din nou redusă.

Dintre cei 20 de primari PNL din județ, doar șase au fost prezenți la întâlnirea cu fostul premier. Numărul mic de participanți indică dificultățile cu care se confruntă liderul liberal în relația cu o parte dintre reprezentanții locali ai formațiunii.

În plus, organizația PNL Călărași ar fi afectată de conflicte interne puternice. Potrivit informațiilor prezentate, ruptura din filială este profundă, iar situația ar putea pune în pericol funcționarea organizației.

Cele două vizite evidențiază provocările cu care se confruntă Ilie Bolojan în încercarea de a-și consolida poziția în PNL după plecarea de la Palatul Victoria. Participarea redusă la întâlnirile din teritoriu poate alimenta speculațiile privind existența unor tabere rivale și a unor nemulțumiri față de conducerea partidului.

Deocamdată, absențele primarilor nu reprezintă, prin ele însele, o dovadă clară a unei acțiuni coordonate împotriva lui Bolojan. Totuși, situațiile din Teleorman și Călărași arată că relația dintre conducerea liberală și o parte a aleșilor locali rămâne dificilă, într-un moment în care unitatea partidului este importantă pentru viitoarele sale decizii politice.