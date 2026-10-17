Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii vor vota guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși partidul ar fi preferat să nu susțină această formulă. Bolojan a motivat decizia prin necesitatea menținerii funcționale a instituțiilor și serviciilor publice și a precizat că demnitarii susținuți de PNL vor demisiona la începutul săptămânii, după care formațiunea va intra în opoziție.

„Acest acord de susținere e unul condiționat. Mâine după-amiază voi semna cu premierul desemnat acest acord, în care el se angajează să păstreze țintele de deficit asumate, ca să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit liderului liberal, acordul de susținere va rămâne în vigoare până la votarea legii bugetului pentru anul 2027.

Bolojan a explicat că PNL va vota guvernul pentru a evita riscul intrării în colaps a unor instituții și servicii publice de bază, chiar dacă, în alte condiții, liberalii nu ar fi susținut această formulă guvernamentală.

Ilie Bolojan a declarat că prelungirea crizei politice ar fi dus la pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Liderul PNL a acuzat PSD și AUR că au pregătit moțiunea de cenzură din primăvară fără să propună o alternativă. „Această situație, dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituționale pe care le avem, ar fi generat și o situație de scădere totală a încrederii cetățenilor României în instituțiile statului și în fața deciziei iresponsabile a PSD și AUR, care în primăvară au pregătit această moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a susținut că liberalii au propus soluții pentru depășirea blocajului și că, în cele peste cinci luni de guvernare interimară, au continuat absorbția fondurilor europene prin PNRR, au trecut prin evaluările agențiilor de rating și au asigurat funcționarea de bază a instituțiilor.

Liderul liberal a recunoscut că votul pentru guvernul condus de Luca Niculescu poate costa partidul din punct de vedere politic, dar a justificat decizia prin necesitatea depășirii crizei. „Continuarea acestei situații ar fi generat o și mai mare neîncredere a cetățenilor noștri și nu ne mai puteam permite acest lucru”, a afirmat Bolojan.

El le-a mulțumit colegilor care au susținut decizia și a descris votul drept unul dat „cu responsabilitate și, pot să spun, cu patriotism”. „Știm că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, așa cum am făcut și în vara anului trecut, pentru țara noastră”, a mai declarat președintele PNL.