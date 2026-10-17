Politica

Bolojan: PNL va susține Guvernul Niculescu până la votarea bugetului pe 2027. Demnitarii liberali vor demisiona

Bolojan: PNL va susține Guvernul Niculescu până la votarea bugetului pe 2027. Demnitarii liberali vor demisionaIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii vor vota guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu, deși partidul ar fi preferat să nu susțină această formulă. Bolojan a motivat decizia prin necesitatea menținerii funcționale a instituțiilor și serviciilor publice și a precizat că demnitarii susținuți de PNL vor demisiona la începutul săptămânii, după care formațiunea va intra în opoziție.

„Acest acord de susținere e unul condiționat. Mâine după-amiază voi semna cu premierul desemnat acest acord, în care el se angajează să păstreze țintele de deficit asumate, ca să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit liderului liberal, acordul de susținere va rămâne în vigoare până la votarea legii bugetului pentru anul 2027.

Bolojan a explicat că PNL va vota guvernul pentru a evita riscul intrării în colaps a unor instituții și servicii publice de bază, chiar dacă, în alte condiții, liberalii nu ar fi susținut această formulă guvernamentală.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Bolojan acuză PSD și AUR că au provocat blocajul politic

Ilie Bolojan a declarat că prelungirea crizei politice ar fi dus la pierderea încrederii cetățenilor în instituțiile statului. Liderul PNL a acuzat PSD și AUR că au pregătit moțiunea de cenzură din primăvară fără să propună o alternativă. „Această situație, dacă ar mai fi continuat, în afara problemelor instituționale pe care le avem, ar fi generat și o situație de scădere totală a încrederii cetățenilor României în instituțiile statului și în fața deciziei iresponsabile a PSD și AUR, care în primăvară au pregătit această moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a susținut că liberalii au propus soluții pentru depășirea blocajului și că, în cele peste cinci luni de guvernare interimară, au continuat absorbția fondurilor europene prin PNRR, au trecut prin evaluările agențiilor de rating și au asigurat funcționarea de bază a instituțiilor.

Bolojan admite că PNL poate pierde politic prin susținerea guvernului

Liderul liberal a recunoscut că votul pentru guvernul condus de Luca Niculescu poate costa partidul din punct de vedere politic, dar a justificat decizia prin necesitatea depășirii crizei. „Continuarea acestei situații ar fi generat o și mai mare neîncredere a cetățenilor noștri și nu ne mai puteam permite acest lucru”, a afirmat Bolojan.

El le-a mulțumit colegilor care au susținut decizia și a descris votul drept unul dat „cu responsabilitate și, pot să spun, cu patriotism”. „Știm că este un vot din care PNL poate fi criticat politic, poate să piardă, dar este un vot pe care l-am dat, așa cum am făcut și în vara anului trecut, pentru țara noastră”, a mai declarat președintele PNL.

Stiri calde

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

21:19 - Violențe la protestele împotriva scumpirii vieții din Belgia. Mașini incendiate și arestări la Bruxelles

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale