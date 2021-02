Un nou scandal monstru îl are ca protagonist pe judecătorul Bogdan-Ion Corneliu Tudoran. Acesta ar fi cerut mită o sumă exorbitantă.

Judecătorul a fost denunțat că ar fi luat o mită de 250.000 de la Aurel Andronic.

Ce a declarat Aurel Andronic despre cazul de luare de mită al judecătorului Bogdan-Ion Tudoran

„Pe 18 m-am prezentat la proces, mi-a dat termen pe 20. Pe 20, la fel, era nervos. Mi-a dat termen pe 21. Pe 20 seara am dus suma integrală de bani, cei 250.000 de euro. Pe 21, la proces toată lumea era fericită.

Toţi banii i-am dat acasă la domnul Pârvu, în Cotroceni, acolo unde era şi judecătorul Tudoran. Când am intrat nici măcar nu m-a salutat. M-a trimis să duc telefonul la maşină, am coborât cu liftul jos, am lăsat cei 250.000 în garaj, am urcat din nou sus cu liftul, am jucat câteva partide de table, apoi am plecat. Lor le era frică de un flagrant. Putea sa zica multumesc după ce am lasat banii. Era foarte precaut, foarte arogant”, a povestit Aurel Andronic, potrivit România TV.

Deşi iniţial când încă nu încasase mita judecătorul era nervos în sala de judecată şi stabilea termene de pe o zi pe alta, atitudinea acestuia s-ar fi schimbat radical după primirea banilor. Cu 250.000 de euro în buzunar, Bogdan-Ion Corneliu Tudoran ar fi fixat următorul termen la o distanţă de aproape două luni de zile.

„Pe 18 nu am dus banii, mi-a dat termen pe 20. Pe 20 nu avea banii, mi-a dat termen 21, pe 20 seara am dus banii, pe 21 mi-a dat termen 53 de zile, ce să mai spun altceva?”, a mai precizat Andronic, potrvit sursei citate.

„A mai cerut 150.000”

Bogdan-Ion Tudoran nu ar fi respectat înţelegerea şi la scurt timp ar mai fi cerut încă 150.000 de euro. Negociator a fost tot prietenul său Pîrvu. De această dată, Andronic ar fi refuzat.

„După doua luni m-a sunat din nou Pîrvu şi mi-a spus să mai dau 150.000 de euro ca să fie toată treaba bună. Eu am refuzat să mai dau banii ăştia. Trebuia să mai dea termen o lună şi se prescria faptele din dosar. Aveam o complicitate la o înşelăciune. Nu au respectat nici înţelegere, nici nimic”, a povestit Andronic.

Ca factor de presiune, lui Andronic i s-ar fi transmis că judecătorul Tudoran este un personaj foarte influent în magistratură şi nu i se va întâmpla nimic. Ca argument ar fi fost invocat numele procurorului Nicolae Marin.