Bogdan Ficeac s-a angajat la România Liberă în 1989, deși inițial ar fi vrut să lucreze la revista Magazin. Rl nu avea un redactor specializat pe știință, așa că i s-a repartizat o întreagă pagină la ziar.

Cunoscutul jurnalist s-a angajat la România Liberă după ce Petre Mihai Băcanu, Anton Uncu, Mihai Creangă și Dorel Dorian au fost arestați la domiciliu.

„Eu am venit după arestarea lor. Se vorbea de ei în redacție. Se cam știa că i-au luat. Era un fel de fereală și eu când mai vorbeam, mai veneau din redacție, „Bă, fă gura mai mică, că iar s-a vorbit de tine acolo, că îți dai drumul la gură.”

Mai întrebam și eu, că stăteam la secția economic și mai întrebam și eu. „Că uite, s-au dat raportările, n-am depășit cumva suprafața agricolă a țării?”. „Băi, iar începi să vorbești?”. „Hai, domnule, am glumit și eu!”. „Băi, glume de-astea nu se fac!”. Oamenii spuneau, dar nu mi-a făcut nimeni nimic. De-asta când văd că „am fost persecutat,am fost cutare”, domnule, eu mai făceam glume. Mi s-a atras atenția de câteva ori. Am fost și întrebat cum e atmosfera, ce vorbesc colegii, ce întreabă între ei. Le-am zis „Domnule, eu nu am timp, că eu mă duc cu materialul scris de acasă”. Nici birou nu aveam. Dar nici nu pot să spun că mi-a făcut cineva ceva, să-mi scoată materiale din ziar sau să am cine știe ce probleme pe acolo. Dacă nu vrei să spui, nu vrei să spui și cu asta basta. Asta e!”, a dezvăluit Ficeac.