Bogdan Buciu, Hidroelectrica, la Gala Capital „Suntem una dintre cele mai profitabile companii”

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a încheiat 2024 cu venituri de 9,12 miliarde lei, marcate de condițiile hidrologice dificile. Compania a realizat anul trecut investiții importante în modernizarea unităţilor de producţie și a demarat proiecte majore, precum cel de refacere a hidrocentralei Vidraru, estimat la 188 milioane euro.

Pentru anul acesta, Hidroelectrica şi-a propus să depăşească pragul de 500 milioane euro investiţii. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru leadership în investiții strategice și consolidarea securității energetice a României” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.