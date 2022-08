Bogdan Aurescu, noi precizări despre aderarea la Schengen: „Trebuie să facem ceea ce stă în puterea noastră”

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat ce șanse sunt ca decizia de aderare a României la spațiul Schengen să fie luată la următoarea ședință a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, programată pentru luna octombrie. El a făcut aceste precizări în contextul declarațiilor cancelarului Olaf Scholz, conform căreia România, Bulgaria şi Croaţia, îndeplinesc condiţiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen. Bogdan Aurescu a precizat că săptămâna viitoare va fi o discuție pregătitoare pentru Consiliul Justiție și Afaceri Interne, din octombrie.

„Așa cum am spus-o de mai multe ori, am fost întotdeauna extrem de prudent și rezervat în a fixa termene limită pentru procese extrem de importante, cum este, în cazul de față, aderarea României la Spațiul Schengen. Eu am văzut momentul 2011 în mod direct, în Ministerul de Externe, când se anunța aproape sigur intrarea României în Spațiul Schengen și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Cred că este foarte important anunțul pe care cancelarul Scholz l-a făcut ieri”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Oficialul român a precizat că anunțul cancelarului german este cu atât mai important cu cât confirmă că că România îndeplinește criteriile tehnice pentru aderare.

„Este un anunț care vine după anunțul similar făcut în luna iunie de președintele Macron la vizita pe care a efectuat-o în România, la Constanța. Este un rezultat al demersurilor făcute de președintele României în mod direct în relația cu cei doi lideri. Am discutat și în iulie cu ministrul de externe german și atunci această decizie era în pregătire, dar nu erau întrunite toate condițiile pentru un anunț public neechivoc ca cel făcut de cancelaru Scholz”, a spus ministrul de Externe.

Pe cine se bazează România

Bogdan Aurescu a precizat că există semnale pozitive din partea Finlandei și a Cehiei cu privire la susținerea candidaturii României la spațiul Schengen.

„Există semnale pozitive și din partea Finlandei. Pe 20 iulie, într-o discuție telefonică, ministrul de externe finlandez mi-a confirmat susținerea iarăși deplină a Finlandei pentru acest proces. Avem susținerea președinției cehe a Uniunii Europene, confirmată acum două săptămâni la vizita pe care am făcut-o la Praga. Deci, există demersuri pe care le-am făcut, pe care le continuăm, există demersuri care se fac la nivel tehnic, există demersuri care se fac la nivelul miniștrilor de interne”, a mai precizat ministrul de Externe.

El a precizat că România trebuie să facă tot ce ține de ea pentru a continua acțiunile din care să rezulte faptul că gestionează eficient frontierele estice ale Uniunii Europene

„Trebuie să facem în continuare tot ceea ce stă în puterea noastră, pe baza și a rezultatelor foarte bune pe care le-am obținut în gestionarea frontierei externe a Uniunii Europene, prin gestionare a acestui număr foarte mare, de peste 2,1 milioane de refugiați ucrainieni. Când vom avea rezultatul obținut, atunci sigur că vom putea anunța public acest rezultat”, a declarat Aurescu la Antena 3.