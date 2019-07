FCSB a înregistrat primul pas greșit al seoznului, după ce, luni, a terminat meciul cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe, doar cu o remiză albă. Rezultatul l-a determinat pe noul antrenor al vicecampioanei Ligii 1, Bogdan Andone (44 de ani), să-l contreze pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a renunțat recent la doi jucători, fapt ce l-a nemulțumit teribil pe Andone. Antrenorul „roșalbaștrilor” nu găsește soluții în privința lotului, mai ales că are probleme cu accidentări.

Cedat, după ce a marcat în UEL

Așadar, Gigi Becali a re nunțat la doi tineri din lotul FCSB, Robert Ion și Cristian Dumitru, care au fost cedați sub formă de împrumut la nou-promovata Academica Clinceni. Dumitru fiind marcator în meciul retur cu Milsami Orhei, din primul tur al UEFA Europa League. „Cu siguranță, da, mă deranjează că Ion și Dumitru au fost împrumutați la Clinceni. Astăzi, dacă ar fi fost la echipă, ar fi jucat titulari, ambii. E normal să fiu îngândurat. E foarte dificil, ne trebuie mulți jucători, iar băieții sunt foarte obosiți. Ne trebuie pe multe posturi, ne trebuie dubluri pe posturi. Nu poți juca din trei în trei zile cu aceiași jucători! Tănase sau ceilalți jucători care au fost pe teren au cinci meciuri în 10 sau 12 zile, e foarte, foarte greu pentru noi”, s-a plâns Andone după meciul cu Sepsi.

Optimism înaintea duelului de la Erevan

FCSB va evolua, mâine, de la ora 20:00 (în direct la Pro TV), în prima mansă din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. „Roș-albaștrii” vor susține meciul tur în deplasare, în capitala Armeniei, Erevan, împotriva celor de la Alashkert. Dacă va ajunge în turul 3 din Europa League, FCSB va întâlni învingătoarea dintre Mlada Boleslav (Cehia) și Ordabasy Shymkent (Kazahstan). Gigi Becali a râs după ce a aflat cu cine va evolua echipa sa în turul 3, dacă va trece de Alashkert.

„Cu cine jucăm? Mlada? Ei sau Kazahstan. Probleme pentru noi vor fi numai în play-off. N-aveam nicio emoție. Am avut noroc, e foarte bine pentru noi. Cu Alashkert nu cred că va fi mai greu decât cu Milsami, poate ei vor trece centrul terenului, că Milsami nu a trecut. Pentru Hagi e mai greu acum, cu Gent. CFR e și ea sigur în play-off-ul de Europa League. Pentru ei, dacă trec de Maccabi, e greu cu Celtic”, a spus Becali. Astăzi, de la ora 21:00 (în direct la Digi Sport și Look Plus), CFR Cluj va evolua cu Maccabi Tel Aviv, în prima manșă din turul 2 preliminar la UEFA Champions League.

