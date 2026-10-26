De cele mai multe ori, durerea este cea care ne determină să mergem la dentist. Însă nu toate afecțiunile dentare provoacă disconfort încă de la început. Boala parodontală este un exemplu important: poate evolua treptat, afectând gingiile și structurile care susțin dinții, fără simptome dureroase evidente.

Sângerarea în timpul periajului, retragerea gingiilor sau respirația neplăcută persistentă pot fi primele semnale de alarmă. Identificarea lor la timp este importantă, deoarece tratamentul poate contribui la controlul inflamației și la prevenirea pierderii suplimentare a țesuturilor de susținere.

Afecțiunile parodontale sunt boli inflamatorii care afectează țesuturile din jurul dinților. Cele mai cunoscute sunt gingivita și parodontita, aceasta din urmă fiind cunoscută popular și sub denumirea de boală parodontală sau parodontoză.

Gingivita afectează gingiile și este, în general, reversibilă prin îndepărtarea plăcii bacteriene și controlul inflamației. Parodontita este o afecțiune mai profundă, care poate determina pierderea ligamentelor și a osului ce susțin dinții.

Problema este că aceste modificări nu sunt întotdeauna însoțite de durere. Un pacient poate continua să mănânce și să se spele pe dinți fără dificultăți, deși inflamația persistă.

Tocmai de aceea, absența durerii nu garantează sănătatea gingiilor. O evaluare a sănătății gingiilor prin pachetul PAROCHECK, în cadrul DENT ESTET, poate reprezenta un punct de plecare pentru persoanele care doresc să verifice dacă există semne ale unei afecțiuni parodontale.

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Manifestările pot varia de la o persoană la alta. Unele sunt ușor de observat acasă, în timp ce altele pot fi identificate doar în timpul examinării stomatologice.

Sângerarea gingivală repetată nu trebuie considerată o reacție normală la folosirea periuței sau a aței dentare.

Deși poate avea mai multe cauze, sângerarea este frecvent asociată cu inflamația provocată de acumularea plăcii bacteriene.

Dacă apare constant, chiar și în timpul unui periaj delicat, este recomandat un consult stomatologic.

Gingiile sănătoase au, în mod obișnuit, un aspect ferm și nu prezintă inflamație evidentă.

Roșeața, umflarea sau modificarea conturului gingival pot indica o problemă care necesită evaluare.

Retracția gingivală poate face ca dinții să pară mai lungi, prin expunerea unei părți din rădăcină. Totuși, aceasta nu apare exclusiv din cauza parodontitei; poate fi asociată și cu periajul traumatic sau cu anumite particularități anatomice.

Halitoza poate avea numeroase cauze, inclusiv acumularea bacteriilor în cavitatea orală.

Când respirația neplăcută persistă în ciuda unei igiene corecte, poate fi necesară verificarea sănătății gingiilor și a spațiilor dintre dinți.

Nu orice episod de halitoză indică parodontită, dar nici nu ar trebui mascat permanent doar cu apă de gură sau produse pentru împrospătarea respirației.

Mobilitatea dentară și modificarea poziției dinților pot indica afectarea structurilor de susținere.

Aceste manifestări necesită evaluare cât mai curând, deoarece pot apărea în formele mai avansate ale bolii.

În funcție de diagnostic, medicul poate recomanda tratamente parodontologice pentru controlul inflamației, reducerea încărcăturii bacteriene și protejarea țesuturilor rămase.

Diferența dintre cele două afecțiuni nu poate fi stabilită doar prin observarea gingiilor în oglindă.

În cadrul consultației, medicul examinează gingiile, verifică prezența plăcii bacteriene și a tartrului și poate măsura adâncimea spațiilor dintre gingie și dinți cu ajutorul unei sonde parodontale.

Evaluarea poate include și înregistrarea sângerării la sondare, analiza mobilității dentare și investigații radiologice, atunci când sunt indicate, pentru verificarea osului de susținere.

DENT ESTET utilizează inclusiv sisteme digitale de măsurare parodontală, care pot ajuta la documentarea situației inițiale și la monitorizarea modificărilor în timp.

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Acumularea biofilmului bacterian este un factor central în apariția inflamației gingivale. Totuși, severitatea bolii și ritmul de evoluție sunt influențate și de particularitățile fiecărui pacient.

Fumatul este unul dintre factorii de risc importanți. În plus, la fumători, sângerarea gingivală poate fi mai puțin evidentă, ceea ce poate întârzia recunoașterea problemei.

Diabetul, în special atunci când valorile glicemiei nu sunt bine controlate, poate influența răspunsul inflamator și sănătatea parodontală.

Predispoziția individuală, dificultățile de igienizare și istoricul afecțiunilor gingivale pot conta, de asemenea.

Prezența acestor factori nu înseamnă că o persoană va dezvolta obligatoriu parodontită, dar justifică o atenție sporită acordată prevenției și controalelor stomatologice.

În gingivită, inflamația poate fi controlată, iar țesuturile gingivale se pot vindeca după eliminarea factorilor care întrețin problema.

În cazul parodontitei, situația este diferită. Pierderea de atașament și de os produsă deja nu se inversează prin simplul periaj sau prin utilizarea unei ape de gură.

Fără tratament, boala poate continua să afecteze țesuturile de susținere, favorizând apariția mobilității dentare și, în cazurile severe, pierderea dinților.

Tratamentul depinde de stadiul bolii, de gradul de afectare a țesuturilor și de factorii de risc individuali.

În cazul gingivitei, măsurile principale includ igienizarea profesională și îmbunătățirea controlului plăcii bacteriene la domiciliu.

Pentru parodontită, medicul poate recomanda curățarea suprafețelor radiculare și îndepărtarea depozitelor bacteriene de sub gingie, prin tratament parodontal nechirurgical.

În anumite situații, pot fi utilizate terapii suplimentare sau intervenții chirurgicale, în funcție de răspunsul la tratamentul inițial și de complexitatea afecțiunii.

Tehnologiile asistate laser pot avea rol complementar în anumite protocoale, dar nu înlocuiesc automat tratamentul mecanic subgingival și nu garantează regenerarea țesuturilor pierdute.

Un element esențial este menținerea rezultatelor. Parodontita necesită frecvent monitorizare pe termen lung, iar intervalul controalelor trebuie adaptat riscului individual.

Sângerările gingivale repetate, retracțiile, respirația neplăcută persistentă sau schimbarea poziției dinților sunt motive suficiente pentru o evaluare stomatologică.

Mobilitatea dentară, secrețiile purulente sau umflăturile gingivale necesită o consultație promptă. Dacă apar febră, umflare extinsă ori dificultăți de înghițire sau respirație, este necesară asistență medicală urgentă.

Boala parodontală poate evolua discret, dar acest lucru nu înseamnă că efectele sale sunt neimportante.

Sănătatea gingiilor nu trebuie evaluată doar în funcție de prezența durerii. Identificarea timpurie a inflamației, diagnosticul corect și un plan de tratament adaptat pot contribui la menținerea dinților naturali și a sănătății orale pe termen lung.