Psihiatrul lui Irinel Columbeau: A fost un copil de bani gata, dar de calitate mai proastă

Boala lui Irinel Columbeanu. Falimentat și părăsit de mai toți prietenii, Irinel rămâne și fără medicul psihiatru care i-a fost alături în ultimele luni și care de altfel i-a descoperit și afecțiunea de care suferă. Mai mult, Alexandra Ion i-a prescris tratamentul necesar și i-a cumpărat și medicamentația de care are nevoie.

Medicul psihiatru care se ocupă de boala lui Irinel Columbeanu a răbufnit după ce fostul om de afaceri ar fi sunat-o să-i reproșeze că-și face reclamă pe seama necazului prin trece. Într-un interviu acordat pentru publicațiile tabloide, Alexandra Ion, psihiatrul lui Irinel Columbeanu a rezumat succint toată situația prin care trece fostul om de afaceri.

Astfel, medicul nu a putut trece peste acuzațiile pe care Iri le aduce. Acuzații care l-au vizat și pe Zoltan Nagy, un alt apropiat care a încercat să-i mai îndulcească necazul vizitându-l la centrul de bătrâni unde este internat. Asta, în condițiile în care Irinel Columbeanu a rămas fără prieteni.

„M-a supărat foarte tare. M-a sunat si m-a acuzat pe mine și pe Zoltan Nagy că am vrut să mă folosesc de imaginea lui, după ce au apărut acele poze. Dar am pus acel telefon pe seama bolii lui, nu e bine să te cerți cu pacienții cu demență, plus că e și influențat de cei din jurul lui.

Sunt persoane din jurul lui care doresc să încaseze bani de pe urma lui. Niciun prieten însă nu a sărit să-l ajute. El acum caută ajutor financiar, dar foarte puțini au rămas lângă el”, a mărturisit Alexandra Ion.