Jukka Nevalainen (41 de ani) este, fără niciun dubiu, unul dintre cei mai mari toboșari din metalul simfonic sau din zona power metalului. Un muzician complet ale cărui ritmuri au „betonat” piesele trupei Nightwish din 1997 și până în 2014.

Însă, în 2014, Jukka a făcut un anunț care a uimit întreaga planetă: acela că va lua o pauză de la activitatea sa cu Nightwish din cauza problemelor de sănătate. La acea vreme, toată lumea se întreba care ar fi problemele sale de sănătate.

Nu s-a știut cauza exactă a retragerii sale multă vreme de anunțul făcut. Cel care l-a înlocuit pe Jukka, în Nightwish, a fost tot un finlandez, și tot un toboșar renumit, precum și un bun prieten al său, Kai Hahto, de la Wintersun.

De fapt, Jukka Nevalainen era foarte bolnav, se lupta cu insomnia cronică. Astfel, împreună cu trupa, a decis ca Hahto să alăture trupei doar pentru concerte, în timp ce el scria și înregistra tobele în contininuare pentru Nightwish.

„De mulți ani mă cofrunt cu o insomnie care nu-mi dă pace. Această boală m-a însoțit peste tot, în toate turneele trupei. Am făcut tot posibilul să încerc să o controlez sau cel puțin să-i fac față. Cu toate acestea, nici măcar nu știm cu adevărat de ce avem nevoie de somn, așa că, din păcate, nu există prea multe informații cu privire la motivul pentru care unii dintre noi suferă de insomnie. Nu există 100% leac pentru această problemă.

Din cauza insomniei mele, nu îmi pot îndeplini îndatoririle de muzician în modul pe care mi l-aș dori și cu precizia pe care o merită muzica”, spunea Jukka.

Anul trecut, Nevalainen a anunțat că se simte mult mai bine, doar că nu vrea să se mai alăture trupei, și astfel că, înlocuitorul său din 2014, Kai Hahto, rămâne toboșarul Nightwish permanent.

Jukka a spus, însă, că se va ocupa pentru Trupă de ceea ce se întâmplă în spatele scenei. „Au trecut cinci ani de la decizia mea dificilă, spune Jukka, să mă dau la o parte din Nightwish din cauza insomniei severe. Asta include albumul de studio și turneele. A fost o decizie foarte bună după cum am constatat ulterior. Acum mă simt foarte bine și foarte, foarte rar mai am probleme cu somnul”, mărturisea Nevalainen, în urmă cu un an. (facebook/drumtalktv)