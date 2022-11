BNR a majorat prognoza de inflație. Va atinge valoarea de 16,3% la sfârșitul anului 2022

BNR, Banca Națională a României, estima în luna august a acestui an o inflaţie de 13,9% pentru finalul anului şi de 7,5% pentru 2023. În plus, BNR a oferit în luna mai a acestui an cifre și mai mici. Atunci era vorba de o inflaţie de 12,5% pentru sfârşitul anului 2022 şi de 6,7% pentru anul viitor.

Cu toate acestea, BNR a informat că rata anuală a inflaţiei IPC, indicele produselor de consum, este proiectată să urmeze o traiectorie uşor ascendentă până la sfârşitul anului viitor. Ulterior, aceasta se va stabiliza în ipoteza disipării graduale atât a şocurilor de ofertă, cât şi a presiunilor din partea cererii agregate.

Când vor scăpa românii de prețurile mari

De asemenea, BNR a mai precizat că în scenariul de bază realizat există o tendință descendentă care va fi întreruptă temporar în trimestrul III din 2023. Acest lucru se va întâmpla odată cu ieșirea din vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la bunurile energetice. Acest lucru va avea un impact la nivelul ratei anuale a inflaţiei IPC timp de patru trimestre.

Ulterior, la sfârșitul trimestrului III 2024, convergenţa către ţinta de inflaţie este prevăzută a fi una rapidă, având ca resort principal efecte de bază extrem de favorabile. De asemenea, oficialii BNR au mai menționat că extinderea schemei de plafonare după 31 august 2023 sugerează, la prima vedere, un nivel al indicatorului la sfârșitul lui 2023 cu circa 4,1% sub nivelul indicat de scenariul de bază, informează Agerpres.

Mugur Isărescu susține că România nu mai este campioana inflației

Mugur Isărescu, a precizat luni, 14 noiembrie, că România nu mai este „campioana” inflației în Uniunea Europeană. Guvernatorul BNR susține că în aproximativ trei ani situația s-a îmbunătățit comparativ cu alte țări europene. „Mulți cred că dacă ai intrat în zona euro, ai scăpat de inflație. Uite că se dovedește a fi neadevărat”.

Mugur Isărescu a mai menționat că la majorările prețurilor au contribuit mai mulți factori. „La această temperare relativă a creșterilor de prețuri, alături de petrol, au contribuit și piețele metalelor, alimentelor și îngrășămintelor, unde s-a constatat o anumită detensionare. Prețurile producției industriale sunt însă foarte mari”.