Astfel, în perioada 18 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, un număr de 49 de zboruri noi săptămânal către şapte destinaţii de călătorie favorite ale românilor pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă.

Blue Air anticipează o creştere semnificativă a apetitului de zbor al pasagerilor săi pe perioada sărbătorilor de iarnă şi vine în întâmpinarea aşteptărilor acestora, introducând şapte rute internaţionale noi de pe aeroportul din Bucureşti.

Cele şapte noi destinaţii – Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma şi Viena – vor fi operate în mod temporar în cadrul Orarului de Iarnă 2020-21 şi vor fi introduse în programul regulat de zbor în cadrul Orarului de Vara Blue Air 2021.

Zborurile noi operate în perioada 18 decembrie 2020 -10 ianuarie 2021 (cu excepţia zilelor de 25 decembrie şi 1 ianuarie) sunt: Bucureşti – Roma (aeroportul Fiumicino): nouă zboruri/ săptămână; Bucureşti – Glasgow: şapte zboruri/ săptămână; Bucureşti – Madrid: cinci zboruri/ săptămână; Bucureşti – Bologna: şapte zboruri/ săptămână; Bucureşti – Viena: şapte zboruri/ săptămână; Bucureşti – Birmingham: şapte zboruri/ săptămână şi Bucureşti – Barcelona: şapte zboruri/ săptămână.

„Încercăm să recuperăm timpul în care nu am putut călătorii”

„Suntem încântaţi să venim cu veşti bune referitor la perioada sărbătorilor de iarnă, anticipând entuziasmul specific vacanţelor de sezon şi al revederii cu cei dragi. Între 18 decembrie şi 10 ianuarie am introdus în orarul de zbor o selecţie de şapte dintre cele mai dorite destinaţii ale pasagerilor noştri, destinaţii care vor face parte şi din Orarul de Vara 2021. După ce anul acesta am resimţit din plin lipsa de conectivitate şi de libertate de mişcare, este momentul să încercăm să recuperăm timpul în care nu am putut călători, să regăsim bucuria de a face planuri şi să păstrăm tradiţiile care ne definesc, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, cele mai îndrăgite sărbători ale românilor”, a afirmat Oana Petrescu, CEO Blue Air.

Blue Air este cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, cu un model de business bazat pe reducerea complexităţii, respectiv Low Cost – Low Complexity şi cu abordare centrată pe nevoile pasagerilor. Compania operează avioane tip Boeing 737. În cei 15 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 30 de milioane de pasageri şi a zburat peste 340 milioane de kilometric, potrivit agerpres.ro