Conform dailystar.co.uk, Nadine Dorries a transmis un mesaj pe Twitter, în care mulţumeşte celor care au încurajat-o în aceste momente grele.

Ministrul Sănătăţii face parte din cea mai expusă categorie la Coronavirus din cauza faptului căare 62 ani. „Vă mulţumesc pentru atât de multe urări de bine. A fost destul de greu, dar sper că am trecut peste ce este mai rău.

Sunt mai îngrijorată pentru mama mea de 84 ani, care stă cu mine şi a început să tuşească azi. Va fi testată şi ea mâine.

Aveţi grijă şi spălaţi-vă acele mâini. Toţi.”

„She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone”, au fost primele reacţii ale celei atinse de Coronavirus.

Reacţiile colegilor politcieni nu au întârziat să apară. Jess Phillips: „Doamne. Sper că mama ta este bine. Ai grijă.” La rândul său, Wes Streeting a transmis tot pe Twetter: „Ai grijă de tine şi fă-te bine repede. Toate cele bune mamei tale.”

Înainte de a se autoizola vineri, Dorries a declarat că s-a întâlnit cu sute de oameni în Parlament. Se crede că ea a participat inclusiv la o recepţie pe Downing Street, la care a fost prezent şi prim-ministrul Boris Johnso.

Până în prezent, în Marea Britanie au murit din cauza virusului 6 oameni şi au fost confirmate 382 cazuri de infectare cu virusul apărut în China.

În acelaşi timp, jucătorii echipei Arsenal Londra au fost izolaţi după ce au intrat în contact cu Evangelos Marinakis (n.r. – testat pozitiv cu COVID-19) proprietarul altei echipelor de fotbal Olympiacos si Nottingham.

