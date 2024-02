Bloggerul militar rus Andrei Morozov s-a sinucis. Ce a scris în biletul de adio

Bloggerul militar rus Andrei Morozov s-a sinucis. El este cel care a dezvăluit zilele trecute pierderile mari de la Avdiivka. Morozov, care servea în forțele armate ruse, administra canalul de Telegram numit „Ne scriu din Ioannina”. Aici oferea actualizări despre evoluțiile de pe front ale armatei ruse.

La 18 februarie, bloggerul Morozov a publicat un mesaj în care a menționat moartea a 16 mii de soldați ruși în bătăliile pentru Avdiivka. Postarea a stârnit o mulțime de discuții pe alte canale pro-ruse. Bloggerul a fost aspru criticat de bloggerii militari pro-ruși.

El a publicat un bilet de adio pe canal, acuzând persecuția „prostituatelor politice conduse de Vladimir Soloviov”. A făcut referire la „Soloviov LIVE” în care a fost atacat de Yulia Vityazeva și Armen Gasparyan.

Morozov a șters postarea două zile mai târziu, notând în scrisoarea sa de adio că a fost forțat să facă acest lucru.

Andrey Morozov (Murz), prominent Russian milblogger who built the LNR’s milcomms system (better than the Russian army’s), committed suicide today after intense pressure all the way up to Soloviev over revealing high Aveeevka losses and lack of any official accountability for it. pic.twitter.com/ZlS6cS5wdm

— Anatoly Karlin 🧬⏩ (@nooceleration) February 21, 2024