Bloggerița Maria Crețu, victima unei farse a fratelui ei, actorul Emilian Crețu

Emilian Crețu a anunțat, de dimineață, că sora sa, Maria Crețu, a născut. De fapt, actorul a postat un story pe Instagram în care scria că sora sa a născut, pe fundalul unui filmuleț cu doi pui de maimuță.

Cei care au văzut postarea actorului au început s-o felicite pe bloggerița Maria Crețu și să-i transmită urări pentru bebeluș. Doar că ea nu născuse.

O farsă cu consecințe pentru somnul bloggeriței Maria Crețu

Așa că, la ceva timp, când a înțeles ce s-a întâmplat, a publicat o înregistrare în care lămurește lucrurile. Ea a spus că a văzut postarea fratelui ei înainte de a citi mesajele celor care o urmăresc.

„Bineînțeles că el nu are ce face și are chef de dispoziție și nu-știu-ce. Dar cum puteți să-l credeți pe dânsul cu așa postare că eu am născut? Eu și-așa primeam multe mesaje – «Maria, când naști?», «Când naști?», «Hai, naște!», «Ai născut?», «N-ai născut?», «Ești la spital?», dar de dimineață bubuia telefonul și nu înțelegeam ce se întâmplă, dar de fapt voi mă felicitați că am născut. Mulțumesc, dragii mei, dar nu am născut. Și nu-l ascultați pe Emilian, că dacă-l ascultați, vă duceți în râpă”, a spus bloggerița, într-un instastory.

„Bun, deci la postarea dată voi chiar ați crezut că eu am născut? Nu-mi vine a crede!”, a mai spus Maria Crețu.

„Promit să nasc într-un live!”

„Eu vă promit, când nasc, nasc într-un live și nasc împreună cu voi. Numai nu mă mai felicitați, vă rog frumos! Sau cel puțin așteptați să postez eu, când o să fie ziua potrivită. Nici eu nu știu când o să nasc, pentru că noi avem programare la medic pe data de 10 și urmează să discutăm cu medicul când va fi ziua importantă pentru Eminem”, a mai spus bloggerița.

Ea a explicat că a fost în pericol de a naște la 28 de săptămâni, iar acum se simte epuizată și că acesta este motivul pentru care și-a redus prezența pe Instagram.

Cine este Maria Crețu

Maria, sora mai mare a actorului Emilian Crețu, s-a căsătorit în iunie 2021, iar pe 18 iunie anul acesta a anunțat că e însărcinată. Este originară din Negureni, raionul Telenești. În urmă cu câțiva ani, și-a deschis o patiserie în Italia.Înainte de a se apuca de patiserie, a lucrat baby-sitter.

Sora lui Emilian Crețu este urmărită, pe Instagram, de peste 80 de mii de persoane.